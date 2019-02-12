12.02.2019 10:50 435

Минкомсвязь предлагает отдать «Ростелекому» и Tele2 проект по созданию сети сотовой связи для нужд в том числе МВД, Росгвардии и МЧС общей стоимостью около 73 млрд руб. За три года компании готовы подключить к интернету более 100 тыс. объектов с использованием инфраструктуры Российской телерадиовещательной сети (РТРС). Однако в проекте надеются принять участие и другие операторы, включая «ЭР-Телеком» и «Транстелеком».

Минкомсвязь поддержала предложение «Ростелекома», ООО «Т2 Мобайл» (бренд Tele2; на 45% принадлежит «Ростелекому») и ФГУП РТРС по определению единственного поставщика услуг беспроводного широкополосного доступа для социально значимых объектов, следует из письма заместителя главы Минкомсвязи Евгения Кислякова в Аналитический центр при правительстве (есть у "Ъ"). Тестирование услуг предлагается провести в 2019 году в Тверской, Псковской и Новгородской областях с использованием отечественного оборудования, отмечается в документе. Минкомсвязь действительно прорабатывает такой проект с «Ростелекомом», Tele2 и РТРС, подтвердил "Ъ" замминистра связи Олег Иванов. В «Ростелекоме» и Tele2 отказались от официальных комментариев, в РТРС не ответили на запрос "Ъ".

Подготовленную Минкомсвязью концепцию подключения к интернету социально значимых объектов 13 февраля рассмотрит президиум правительственной комиссии по цифровому развитию и ИТ, уточняет Олег Иванов. Согласно концепции (есть у "Ъ"), к социально значимым объектам относятся образовательные организации, органы государственной власти и местного самоуправления, региональные и территориальные избирательные комиссии, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части и посты, участковые пункты полиции, территориальные органы и подразделения Росгвардии, включая ОМОН. Всего к сети до 25 декабря 2021 года планируется подключить более 100 тыс. таких объектов, для этого будут использоваться как проводные, так и беспроводные каналы связи, следует из документа.

Предполагается, что беспроводной доступ в интернет будет обеспечивать единый исполнитель, то есть консорциум «Ростелекома», Tele2 и РТРС, а подрядчик проводного доступа будет определяться на базе конкурса в каждом субъекте. «Сейчас идет обсуждение между участниками рынка, в том числе по какой модели это строить. Как бы участники рынка ни договорились, единственного поставщика определяют президент и правительство»,— сообщил Олег Иванов. По его словам, сейчас предлагается провести волоконно-оптические линии связи до объектов РТРС, далее же к этим линиям будут подключаться базовые станции LTE, работающие в различных диапазонах частот. Подключение к этой сети может осуществляться через стационарный модем, установленный на крыше социального объекта, либо через мобильный модем, планшет, радиостанцию или смартфон. «Мы провели расчеты и видим, что примерно 90% населения России будут охвачены такой услугой»,— уточнил господин Иванов. Участие РТРС в этом проекте, по его мнению, представляется «безальтернативным», а в пользу участия Tele2 говорит то, что у оператора «наиболее приемлемый диапазон» — частоты 450 МГц.

Опытные зоны сети LTE для соцобъектов планируется испытывать с июля по декабрь 2019 года.

Контракт с исполнителем может быть заключен в апреле-мае, полагает Олег Иванов. По его словам, проектом также заинтересовались два отечественных производителя базовых станций и один локализованный в РФ вендор, но «пока обязывающих соглашений не подписано».

Общий бюджет проекта до 2024 года оценивается примерно в 73 млрд руб., следует из документов Минкомсвязи. В 2019 году на подключение и оплату трафика социальных объектов из госбюджета выделяется 5 млрд руб., в 2020 году — 8,652 млрд руб., в 2021 году — 13,065 млрд руб., отметил Олег Иванов. «Предполагается сервисная модель, при которой мы не компенсируем подрядчику CAPEX сразу при строительстве. Оказывая сервисы по определенному тарифу, постепенно поставщик окупает свои затраты»,— уточнил он. Концепция предусматривает, что к интернету благодаря проекту также будут подключаться физические и юридические лица.

Вице-премьер Максим Акимов на заседании правительства в январе 2019 года отмечал, что основным оператором по подключению ШПД-интернета к социальным объектам станет, «конечно, "Ростелеком", но и другие операторы — "ЭР-Телеком", "Транстелеком", локальные операторы — примут участие в этой работе». «Ростелеком» исторически выступает ключевым поставщиком услуг связи для госорганов и бюджетных организаций за счет масштабной инфраструктуры и опыта в реализации подобных проектов, отмечает гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. «Возможно, при принятии решения руководствовались именно этими аргументами. Выбор РТРС связан с наличием вышек по всей стране, которые могут использоваться не только для передачи телесигнала, но и под сотовую связь»,— считает он.

«Это будет конкурсная работа по каждому региону, на конкурсной основе, чтобы не дискриминировать телекоммуникационные компании. Основной оператор — это, конечно, «Ростелеком», - Максим Акимов, вице-премьер РФ, 21 января 2019 года



В «ЭР-Телеком Холдинге» заявили "Ъ", что выступают за технологическую нейтральность и конкуренцию при решении подобных задач. «На наш взгляд, целесообразно предъявить требования к сервису и на конкурсной основе выбирать оператора, который берется этот сервис обеспечивать. А оператор смог бы выбирать технологию оказания услуги, исходя из установленных требований и экономических соображений»,— отметили в компании. Оператор намерен участвовать в конкурсах, если их условия будут позволять оказывать услуги на экономически выгодной основе.

«Транстелеком» рассматривается как возможный соисполнитель по проекту создания федеральной сотовой сети для социально значимых объектов, утверждают в пресс-службе оператора. Компания планирует участвовать в конкурсах, прорабатывает технические решения и изучает возможность реализации пилотного проекта.

Владислав НОВЫЙ, Юлия ТИШИНА, Денис СКОРОБОГАТЬКО