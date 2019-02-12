Рубль подрастает за аналогами перед слушаниями в конгрессе США о санкциях

12.02.2019 11:00 412

Рубль немного подрастает утром вторника с оглядкой на аналогичную динамику сырьевых и развивающихся валют, однако сдерживать его рост может нежелание рисковать перед намеченными на 18.00 МСК слушаниями во вновь избранном Конгрессе США об эффективности санкционной политики.

В фокусе повышенного внимания объявление параметров завтрашних аукционов ОФЗ (около 16.00 МСК) с учетом того, что Минфин РФ сегодня может объявить об отказе установления предельных объемов предложения госбумаг при первичном размещении.

На стороне рубля сейчас выступает сезонный фактор сильного текущего счета РФ в начале года, а также некоторое сокращение объема интервенций ЦБ.

"Сегодняшний день российская валюта в паре с долларом проведет в узком боковике 65,50-66,00. Выход из этого коридора возможен по появлению новостей из американского Конгресса", — полагает Алексей Антонов из компании Алор Брокер.

К 10.15 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 66,73, и рубль набирает 0,2 процента.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" сейчас вблизи отметки 74,20, и здесь рубль набирает около 0,02 процента.

Во вторник утром сырьевые и развивающиеся валюты показывают рост в надеждах на успех торговых переговоров между США и КНР, которые проходят в Пекине.

Цены на нефть в плюсе, баррель Brent сейчас оценивается в $61,83, дорожая на полпроцента с начала дня.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Максим РОДИОНОВ