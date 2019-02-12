12.02.2019 11:30 401

Центральный банк, санировавший три крупных частных банка два года назад и разделивший их на банки хороших и проблемных активов, сможет вернуть не более 20 процентов активов плохого банка, сказали Рейтер три источника, знакомые с расчетами.

В 2017 году Центробанк санировал сразу три крупные частные финансовые группы: Открытие, Бинбанк и Промсвязьбанк. На поддержку их капитала и ликвидности регулятору пришлось направить около 3 триллионов рублей.

В результате ЦБР выделил проблемные активы в отдельную структуру — банк непрофильных активов. Проблемными оказались активы на 2 триллиона рублей, которые в итоге оказались на балансе банка Траст. К Трасту также был присоединен Рост банк, ранее принадлежавший Микаилу Шишханову. Его семья также контролировала Бинбанк до санации.

Среди этих активов были, в том числе, объекты недвижимости, включая землю, а также компании, занимающиеся сельским хозяйством и нефтедобычей.

Изначально Центральный банк планировал вернуть 40-60 процентов балансовой стоимости активов Траста, однако позже зампред ЦБ Василий Поздышев сказал, что по мере анализа активов оценка снизилась до 40 процентов.

Три источника, знакомые с процессом анализа активов "плохого банка", сказали, что сейчас возвратными считаются около 20 процентов активов.

Примерно половина активов Траста приходятся на Бинбанк и Рост банк. Источник, знакомый с деталями оценки активов, сказал Рейтер, что в случае с этой частью активов Траста восстановление более 10-20 процентов общей стоимости активов "будет очень хорошим результатом".

Эти цифры актуальны и для остальной части портфеля Траста, сказали Рейтер два источника, знакомые с ходом оценки банка непрофильных активов.

"Реальный recovery rate ряд ли превысит 20 процентов, скорее, он будет ниже. Все дело в том, что эти активы изначально были учтены по завышенной стоимости", — сказал один из них. По его мнению, регулятору пусть не сразу, но придется признать, что реальная ситуация с активами Траста печальнее, чем казалось раньше.

Аудитор Рост банка E&Y сообщил в своем заключении к отчету за 2017 год, что не смог оценить ряд активов из-за недостатка информации.

Поздышев говорил агентству Интерфакс в 2018 году, что ряд активов перешел к ЦБ переоцененным.

"Когда эти активы вставали на баланс, мы сразу сказали, что многие из них переоценены в три-четыре раза. Тем не менее, мы их приняли на баланс, потому что лучше принять на баланс актив, хоть он даже и переоценен, чем вообще ничего не принять на баланс", — цитировало Поздышева агентство.

Банк непрофильных активов объединил активы санируемых ФК Открытие, Траста, Бинбанка, Рост банка и Промсвязьбанка, стартовав в июле 2018 года.

Пока к Трасту не перешли лишь активы Автовазбанка, который входил в группу Промсвязьбанка. Председатель правления Траста Александр Соколов в интервью, размещенном на сайте банка, говорит, что активы на 340 миллиардов рублей перейдут Трасту в марте-апреле 2019 года.

"Озвученные ранее ЦБ планы вернуть 40-60 процентов активов выглядели довольно оптимистично. Я не припомню, чтобы в каком-то из других санированных банков удалось вернуть такую значительную долю проблемных активов", — сказал аналитик Fitch Александр Данилов.

Пресс-служба Центробанка не ответила на запрос Рейтер. Пресс-секретарь Траста сказала Рейтер, что процесс оценки активов пока не завершен, отказавшись от дополнительных комментариев.

Татьяна ВОРОНОВА, Кристиан ЛОУ, Дарья КОРСУНСКАЯ. Редакторы Екатерина ГОЛУБКОВА и Анастасия ТЕТЕРЕВЛЕВА