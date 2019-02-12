12.02.2019 13:30 342

Счетная палата создала информационную панель, которая позволит обычным гражданам контролировать ход исполнения майского указа Владимира Путина. Сервис доступен на сайте ведомства. На информационной панели представлена информация о национальных целях, поставленных перед правительством до 2024 года. Среди них такие амбициозные цели, как уменьшение бедности в два раза, увеличение ожидаемой продолжительности жизни россиян и устойчивый рост доходов населения.

«Главный посыл нашей работы — показать динамику и прогресс в отношении национальных целей. Это те цели, которые перед правительством поставил президент, инструментом реализации которых служат в свою очередь национальные и федеральные проекты и госпрограммы», — пояснил стратегический аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев. «Здесь вы можете получить информацию о всех национальных проектах, об их кураторах и руководителях, а также увидеть динамику показателей и динамику финансирования национального проекта». В будущем ведомство также планирует привязывать к отдельным целям и результаты своих аудиторских проверок.

Сервис будет показывать и ответственных – за каждую из национальных целей отвечают один или несколько вице-премьеров. Так, например, за улучшение жилищных условий граждан ответственность несет Виталий Мутко, за вхождение российской экономики в число пяти крупнейших экономик мира отвечает Антон Силуанов, а за снижение уровня бедности в два раза — Татьяна Голикова.

Как сообщили в Счетной палате, создание такой панели — это лишь один из нескольких способов контроля за выполнением национальных целей. Однако какие еще инструменты будут внедряться, в ведомстве пока не говорят.

Идея создания панели принадлежит главе Счетной палаты Алексею Кудрин. Ранее Кудрин заявлял , что основной задачей аудиторов на ближайшие шесть лет станет именно мониторинг выполнения национальных целей и национальных проектов.

В середине января, выступая на Гайдаровском форуме, Кудрин спорил с мэром Москвы Сергеем Собяниным и первым вице-премьером Антоном Силуанов о критериях оценки исполнения майского указа Путина. По мнению главы Счетной палаты, власти должны следить за исполнением показателей по нацпроектам и повышать уровень доверия населения. По мнению же Силуанова и Собянина, граждане будут оценивать их работу не по достижению показателей, а по тому, как будет меняться их жизнь «дома, в городах, на работе, в поликлиниках».

Людмила ПЕТУХОВА, Forbes Staff

