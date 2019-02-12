12.02.2019 15:30 665

Минэкономразвития ждет почти двукратного замедления темпов роста ВВП в этом году. Скачок предыдущего года, как и предполагалось, был обусловлен разовым статистическим эффектом. Кроме того, ведомство вынуждено констатировать, что доходы населения сокращаются из-за роста налоговой нагрузки и платежам по кредитам. При этом самые большие потери несет российский средний класс.

В российском правительстве ждут снижения темпов экономического роста в 2019 году. Минэкономразвития подтвердило свой предыдущий прогноз и полагает, что ВВП увеличится на 1,3% против 2,3% в прошлом году.

По данным Росстата , рост ВВП в 2018 г. ускорился до 2,3% с 1,6% годом ранее, что превзошло как оценки Минэкономразвития России, осуществленные на основе оперативных данных, так и рыночный консенсус-прогноз.

«Ускорение темпов роста ВВП во многом обусловлено разовыми факторами и не является устойчивым. В текущем году ожидается замедление экономического роста до 1,3 %», — говорится в обзоре «Картина экономики», который Минэк выпустил 12 февраля.

Напомним, что всплеск экономической динамики (темпы роста в прошлом году оказались самими высокими с 2012 года) был в значительной степени обусловлен пересмотром показателей строительного комплекса. Вместо спада, Росстат зафиксировал рост в 5,3%. Основной вклад в этот пересмотр приписывается проекту «Ямал-СПГ», стоимостью $27 млрд.

Экономисты и аналитики активно выражали сомнение в корректности такого пересчета, с учетом того, что проект реализуется уже несколько лет, а связанные со строительством сектора (например, производство стройматериалов) показывают либо отрицательную, либо слабоположительную динамику.

Не должно быть такого расхождения, пояснял «Газете.Ru» партнер компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», руководитель института стратегического анализа Игорь Николаев . «Я не верю в этот рост», — говорит он.

«Напрасно так сделали. Доверия и без того было немного, а так стало еще меньше», — резюмирует эксперт.

Глава аналитического департамента компании «Локо-инвест», экс-директор департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов назвал попытку объяснить неожиданный строительный бум «крайне нелепой» и «безграмотной», и предполагал, что она появилась, поскольку ведомство попросили объяснить, «что там опять за хрень со статистикой творится».

Многие также вспомнили, что в декабре новым главой Росстата стал Павел Малков, ранее работавший именно в Минэкономразвития.

Что касается прогнозов на текущий год, то здесь Минэкономразвития пока остается на прежних позициях, как и раньше предполагая, что ВВП вырастет на 1,3%. Главных проблем несколько – это замедление темпов роста глобальной экономики, снижение цен на нефть, а также повышение НДС с 1 января этого года с 18% до 20%.

Министр экономического развития Максим Орешкин ранее называл 2019 год «во многом переходным, с непростым первым кварталом».

«Связано это будет с тем фактом, что повышение НДС произойдет с 1 января 2019 года, а активная фаза реализации национальных проектов начнется ближе к середине года. Также на первый квартал, по нашей оценке, придется максимальное замедление кредитной активности, вызванное волатильностью на финансовых рынках. По итогам года рост останется положительным. Он замедлится, по нашей оценке, до 1,3%. Инфляция ускорится до 4,3%. Пиковым значение по инфляции мы пройдем в начале года на уровне около 5%», — рассказывал он.

Далее Минэк ждет, что, начиная с 2020 года, восстановление экономического роста будет основываться на результатах реализуемых изменений и успешной реализации национальных проектов. «Это очень важный момент. Экономический рост ускорится до 2,0% в 2020 году, а в дальнейшем закрепится выше отметки в 3%», — прогнозировал министр.

Пока инфляция в январе оказалась даже чуть лучше ожиданий и составила 1% с начала года и 5% к январю 2018-го.

«Повышение НДС внесло меньший вклад в рост цен, чем ожидалось ранее. По итогам года при сохранении стабильного курса рубля инфляция опустится ниже 5%», — говорится в «Картине экономики». При этом пиковые значения (5,5–5,7 % г/г) инфляция пройдет в марте–мае текущего года.

Также ведомство вынуждено было констатировать падение реальных располагаемых доходов населения (денежные доходы скорректированные на инфляцию и обязательные платежи) на 0,2% в 2018 году. Этот год стал пятым подряд, когда падали доходы.

Факторами, предопределившими отрицательную динамику сводного показателя, стали сокращение доходов от собственности (в том числе от накоплений на депозитах в банковской системе), рост объемов процентных платежей по банковским кредитам, а также рост прочих обязательных платежей, в том числе налоговых выплат.

«Повышение платежей по налогу на недвижимость, рост поступлений по налогам на доходы (на фоне их обеления) привели к приросту прочих обязательных платежей на 14,8%. Вклад в общий показатель реальных располагаемых доходов составил минус 1,0 п.п», — констатирует Минэкономразвития.

Единственным фактором, который в полной мере поддерживал доходы, стал рост зарплат. В реальном выражении он составил 6,7%.

Особенностью изменения уровня доходов населения в прошлом году стала серьезная дифференциация в зависимости от уровня доходов.

Негативные факторы (падение доходов от банковских депозитов, увеличение налогов на недвижимость, рост платежей по ипотечным кредитам) сказались, в первую очередь, на доходах более обеспеченных групп населения.

В то же время повышение МРОТ, увеличение выплат семьям с детьми, повышение зарплат в бюджетной сфере серьезно поддержали доходы менее обеспеченных групп населения.

В этом году, с учетом роста налогов, повышения процентных ставок по кредитам, ускорившейся инфляции и снижения темпов роста зарплат (в прошлом году их активно повышали бюджетникам перед мартовскими президентскими выборами), ситуация с доходами вряд ли кардинально изменится.

