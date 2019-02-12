12.02.2019 17:30 607

Банк непрофильных активов (БНА) намерен преследовать в зарубежных судах бенефициаров O1 Group — семью Бориса Минца, а также экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. Об этом сообщил на пресс-конференции глава банка «Траст» (на его базе создан БНА) Александр Соколов. В БНА аккумулирована проблемная задолженность взятых ЦБ на санацию крупных частных банков — «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка.

«За Минцами мы, естественно, пойдем, объем требований огромный к группе. Мы готовим суды на Кипре, в Лондоне, это наша стандартная практика работы», — сказал он, комментируя ситуацию вокруг уголовного дела против экс-главы банка «ФК Открытие» Евгения Данкевича, который подозревается в растрате 34 млрд руб. из-за сделки с облигациями O1 Group накануне санации. По версии следствия, Данкевич вступил в сговор с заемщиками банка и распорядился купить их облигации по стоимости, в два раза превышающей реальную цену бумаг.

«Если говорить об уголовном деле против Данкевича. Там не только господин Данкевич, там пока не установленный круг лиц [среди потенциальных фигурантов дела]. Поэтому мы тоже движемся в направлении предъявления требований к бенефициарам», — сказал Соколов, добавив, что не может раскрывать, против кого возбуждены дела.

Что касается судебного преследования за рубежом, то Банк непрофильных активов сейчас находится в начале этого пути. «В Лондоне еще не было ни одного заседания», — пояснил Соколов. Он пообещал: «Мы дойдем до конца в любом случае. Это же касается господ Ананьевых. «То, что люди покинули страну и по сути сбежали с деньгами, не значит, что тема закончена», — заключил Александр Соколов.

Претензии к Минцам связаны со сделками по приобретению банком «ФК Открытие» облигаций «О1 Груп Финанс», SPV-компании О1 Group Бориса Минца, которые прошли незадолго до того, как «ФК Открытие» был передан на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. Этими деньгами О1 Group и связанные с ней компании досрочно погасили кредитные обязательства перед «ФК Открытие», и на балансе банка вместо обеспечения по кредитам (активы на сумму более 30 млрд руб.) остались облигации «О1 Груп Финанс». Арбитраж Москвы в сентябре аннулировал эти сделки и восстановил задолженность структур Минца перед банком на 34 млрд руб.

Вопросы к экс-владельцам Промсвязьбанка касаются сделок по выкупу банком за день до санации собственных акций у НПФ «Будущее» Бориса Минца и подконтрольных семье Гуцериевых НПФ «Сафмар» и «Доверие». Временная администрация ПСБ обратилась в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в связи с этими сделками еще в декабре 2017 года. Сразу после санации Дмитрий Ананьев уехал из России и сейчас является резидентом Кипра.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ