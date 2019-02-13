13.02.2019 08:30 475

Катя Френкель, руководитель аналитического департамента компании "ФинИст", специально для "Российской газеты":

- Последнее время наш рубль показывает невозмутимое спокойствие. Валюты развивающихся стран на этой неделе давали отрицательную динамику, однако рубль даже слегка укреплялся. С одной стороны, ЦБ РФ продолжает закупать валюту, и этот фактор влияет на снижение рубля, так ка создается спрос на доллары и евро. С другой — Минфин размещает ОФЗ и довольно успешно.

Более того, сегодня, 13 февраля состоится очередное проведение аукциона по размещению ОФЗ. Он будет необычным — в информационном сообщении, опубликованным Минфином, сказано, что объем удовлетворения заявок будет определяться исходя из объема спроса. Ранее Минфин объявлял сумму выпуска долговых бумаг, однако спрос значительно превышал предложение. Если сегодня объем окажется выше, чем стандартные суммы (15-20 миллиардов рублей), то мы увидим заметное укрепление рубля. На пике его курс может достичь даже привлекательных отметок по доллару 64,30 и по евро 72,30.

Однако закупка ЦБ валюты и размещение первичных ОФЗ — факторы, которые влияют на рубль разнонаправленно. Поэтому больших изменений последнее время мы не видим — сохраняется торговый диапазон 65,20-66,20 за американскую валюту и 73,90-75,00 за евро. Рубль сейчас "слеп" — нужна большая, заметная "картинка", чтобы он увидел события и отреагировал на них. Выдавить рубль из этого диапазона, могут факторы посильнее: возвращение санкционной риторики, крупный обвал валют развивающихся рынков.

И если рынки развивающихся стран еще держатся, то американцы после долгих каникул соскучились по работе. В ближайшее время Конгресс США рассмотрит вопрос введения санкций против России. Даже если появится информация о готовящихся ограничениях, рубль может начать плавное падение. Если первая информация о санкциях появится на этой неделе, мы можем ожидать выход цены из своих диапазонов по доллару и евро. В этом случае мы увидим закрепление за уровнями 66,00 и 75,00 за доллар и евро соответственно.

Если этого не случится, рубль останется в текущих комфортных для него коридорах 65,20-66,20 за доллар и 73,90-75,00 за евро. Учитывая, что ЦБ и Минфин "забетонировали" наш рубль от излишней волатильности, внутренние факторы слабо будут сказываться и в будущем. Если покупка валюты и постоянные удачные размещения бумаг на долговом рынке будут продолжаться до весны, то увеличение годовой инфляции до 6 процентов никак не скажется на курсе рубля. Это очень незначительный фактор и не сломает заданный вектор устойчивости.

Для нашей страны это что-то новое — изменение инфляции до 6 процентов на пике. Мы привыкаем к низким значениям индекса потребительских цен, поэтому увеличение роста цен до 6 процентов годовых не кажется таким большим ростом и плохим показателем.

Георгий ПАНИН

