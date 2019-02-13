13.02.2019 09:10 398

На закрытие финансовых пирамид в российских доменных зонах .ru и .рф сегодня уходит в среднем два месяца. Об этом сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута на Пятой Международной конференции по финансовой грамотности и финансовой доступности — ФИНФИН.

Пирамиды все заметнее перемещаются в интернет. Там реклама их услуг распространяется с очень высокой скоростью. Именно поэтому основной акцент ЦБ делает на борьбу с онлайн-пирамидами, отметил Мамута.

"Здесь два рычага влияния на ситуацию: быстрое выявление пирамиды и быстрое закрытие. Для их обнаружения мы недавно запустили роботизированный сервис, который ищет в интернете организации с признаками пирамид, — напомнил Михаил Мамута. — Сейчас работаем над ускорением закрытия пирамид".

В Госдуму внесен законопроект, который позволит ЦБ оперативно блокировать сайты мошенников, не дожидаясь решения суда. Тогда регулятор сможет ограничивать распространение в интернете информации о пирамидах, компаниях, не имеющих лицензии на оказание финансовых услуг, и организациях, маскирующих свои сайты под ресурсы добросовестных участников рынка.

В 2018 году Банк России направил в правоохранительные органы данные о 168 структурах, имеющих признаки финансовой пирамиды. Некоторые сайты работают из-за рубежа. Глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях говорил, что в таких случаях ЦБ обращается за помощью к зарубежным коллегам. Благодаря такому сотрудничеству удалось прекратить распространение информации об услугах ряда псевдо-форекс-компаний в России.

На блокировку финансовых пирамид в интернете у Банка России сейчас уходит в среднем два месяца

Кстати, опрос, проведенный ЦБ и Фондом "Общественное мнение", показал: четверть участников пирамид — люди, которые рассматривают их как вид рискованных инвестиций. То есть это их вполне осознанная стратегия.

Юлия КРИВОШАПКО

