13.02.2019 09:50 389

Нерезиденты в январе купили акций российских компаний на 37,8 млрд рублей. Это рекордный объем как минимум за пять лет (более ранняя статистика недоступна), пишет ЦБ в обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

Рублевый индекс Мосбиржи в январе вырос на 6,4% и достиг исторического максимума. Еще активней рос долларовый индекс MSCI Russia — на 13,4%, таким образом достигнув «досанкционных», апрельских значений.

Иностранные инвесторы в январе активно вкладывались в облигации федерального займа. По биржевым данным, нерезиденты нарастили свои вложения в госбонды на 55 млрд рублей — самый большой объем с января 2018 года. Около половины от этого объема было приобретено на аукционах, остальное — на вторичном рынке, где приток средств нерезидентов наблюдался впервые за год. На фоне закупок иностранных инвесторов снизилась доходность длинных выпусков гособлигаций — на 50-60 базисных пунктов. Помимо нерезидентов, активно вкладывались в ОФЗ системно значимые банки.

«Ситуация на российском финансовом рынке в январе значительно улучшилась благодаря росту глобального спроса на рисковые активы», — пишет ЦБ. Влияние на настроение инвесторов оказало смягчение риторики ФРС США, прогресс в торговых переговорах США и Китая, рост цен на нефть до $60, объясняет регулятор.

Доля нерезидентов в ОФЗ стабильно росла до апреля 2018 года — тогда она достигла рекордного значения 34,2%, и с тех пор только снижалась. На настроение инвесторов оказали влияние сначала санкции в отношении нескольких крупных российских компаний (в частности, UC Rusal), а потом — общей нестабильностью на развивающихся рынках (Аргентина, Турция) и угрозой новых санкций США — на сей раз против крупнейших госбанков и новых выпусков российского госдолга. По состоянию на 1 января доля нерезидентов в ОФЗ составляла 24,4% (1,79 трлн рублей).

На прошлой неделе Moody's повысило кредитный рейтинг России, при этом отметив высокую вероятность введения санкций США против российского долга, бумаг крупных госбанков и нефинансовых компаний. При этом агентство допускает, что запрет для американских физлиц и компаний коснется не только покупки гособлигаций России, но и владения ими.