13.02.2019 10:00 395

Первое чтение в Госдуме прошел так называемый законопроект о суверенном интернете. Он не направлен на введение новых запретов, "закрытие" интернета в России и блокировку "неугодных" сайтов, заверили критиков поправок в Госдуме и кабмине. Цель — защитить российский сегмент интернета от внешних угроз.

Проект вызвал немало домыслов в сети, а также среди депутатов. Так, парламентская оппозиция обрушилась на законопроект, хотя среди его авторов — один из ее представителей Андрей Луговой (ЛДПР). Фракция Лугового сделала попытку заставить депутата отозвать подпись под поправками, однако тот отказался.

Так что большую часть дискуссии пришлось посвятить развеиванию слухов. Так, замглавы Минкомсвязи Олег Иванов подчеркнул, что законопроект направлен не на создание запретов и ограничений — он, наоборот, нацелен на бесперебойный доступ к ресурсам рунета.

Иванов назвал "в корне неправильной" вывод одного из депутатов о том, что благодаря нововведениям власти собираются "на каждую розетку повесить замок". "Законопроектом предлагается в каждый дом поставить генератор, чтобы в случае отключения электричества не пострадал житель этого дома. Вот в чем суть этого законопроекта", — образно объяснил Иванов.

Конкретнее, в законопроекте предлагается создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в РФ. Она позволит обеспечить работоспособность сайтов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам интернета. Проект закона "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США", отмечено в пояснительной записке.

Никаких дополнительных ограничений свободы слова или свободы распространения информации законопроект не несет

Законопроект наделяет Роскомнадзор полномочиями следить за функционированием интернета и сетей связи общего пользования в целях выявления угроз устойчивости. А на операторов связи, обеспечивающих доступ в интернет, возлагается обязанность установки у себя в сети технических средств противодействия таким угрозам.

"Операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком", — отмечается в пояснительной записке.

Законопроект об устойчивой работе российского сегмента интернета не направлен на предоставление возможностей для блокировки таких популярных сервисов, как YouTube и Facebook, заявил замглавы Минкомсвязи, отвечая на еще один популярный домысел.

- Никаких дополнительных ограничений свободы слова или свободы распространения информации законопроект не несет, — подтвердил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин. — И главный спектр этого закона — создание центра информационных угроз, который должен обеспечить качество маршрутизации трафика, которым пользуются граждане РФ.

Если прозойдет какая-то нештатная ситуация, то Роскомнадзор будет брать на себя управление информационными потоками внутри России, сказал Левин.

Согласно заключению комитета, централизованный режим управления национальной маршрутизацией будет включаться "только в случае возникновения реальной угрозы стабильной работе рунета, а иными словами — при явно определенном внешнем вмешательстве, имеющем цель нарушить работу сети".

Некоторые депутаты в ходе обсуждения сравнили нововведения с ограничениями в КНР. Один из авторов Людмила Бокова подчеркнула, что инициатива "не имеет никакого отношения к китайскому пути развития интернета".

"Для нас очень важно защитить своих же граждан, для этого создается маршрутизация, которая обеспечит трафик всего интернета (а это наша почта, платежи) через территорию РФ", — сказала она. Государство должно гарантировать гражданам, что "ничего не случится с их данными, и ни в какие санкционные списки эти серверы не попадут".

"В Китае ограниченное количество входов поступающего трафика, их единичное количество, в РФ их множество, и никто не планирует их ограничивать, речь идет о том, что они все должны быть сертифицированы и подотчетны", — согласился Леонид Левин.

Законопроект не направлен на информационную изоляцию России, заявила депутат от фракции "Единая Россия" Алена Аршинова.

Кстати, деньги на законопроект о бесперебойной работе российского сегмента интернета уже заложены в федеральном бюджете — это 1,8 млрд рублей. А дальнейшее финансирование потребуется уточнить на экспертном уровне, заявил представитель Минкомсвязи.

Между тем, законопроект, очевидно, будет серьезно доработан ко второму чтению. В частности, профильный комитет рекомендовал уточнить перечень угроз целостности, устойчивости безопасности, о которых идет речь в тексте документа. Кабмин в официальном отзыве, несмотря на поддержку идеи поправок, тоже высказал ряд замечаний. Так, установка на сетях операторов связи оборудования в рамках реализации этого закона не должна привести к ухудшению качества связи в России, указали в правительстве.

Один из авторов — сенатор Андрей Клишас — признал, что снижение качества трафика после принятия закона об устойчивом рунете возможно. Однако, по его словам, это куда меньший риск, чем возможный ущерб из-за вмешательства из-за рубежа. При этом он согласен, что риски, связанные с ухудшением качества трафика, должны быть минимизированы. Клишас и другие авторы согласились с тем, что законопроект нуждается в доработке и выразили готовность в этом участвовать.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает необходимым привлечь к подготовке проекта об устойчивой работе рунета ко второму чтению правительство, деловое сообщество, "высококлассных экспертов". Он добавил, что закон должен обеспечить устойчивое функционирование интернета в РФ. "Не закрыть, не отрубить, а обеспечить безопасность", — подчеркнул председатель Госдумы.

Татьяна ЗАМАХИНА

