13.02.2019 10:20 531

Минэкономразвития объяснило неожиданно сильные (как для аналитиков, так и для самого министерства и Банка России) итоговые данные Росстата по ВВП за 2018 год (+2,3 процента) разовыми факторами, а парадоксальное снижение реальных располагаемых доходов населения (на 0,2 п.п.) на фоне высоких темпов роста зарплат (+6,8 п.п.) — падением доходов и ростом обязательных платежей у состоятельных граждан.

Неутешительные и непредусмотренные официальным прогнозом данные по реальным доходам, которые сокращались пятый год подряд, по оценке минэкономразвития, объясняются падением доходов от депозитов (процентные ставки снижались), увеличением налогов на недвижимость и ростом платежей по ипотечным кредитам (выдачи выросли на 62 процента). Все это сказалось, в первую очередь, на доходах обеспеченных групп населения, в то же время повышение МРОТ, выплат семьям с детьми и зарплат в бюджетной сфере серьезно поддержали доходы менее обеспеченных групп, говорится "Картине экономики" за январь.

Эта оценка основана на данных Росстата за первые девять месяцев прошлого года по децильным (10-процентным) группам населения: наименьший рост номинальных доходов отмечен у групп с наибольшим среднедушевым доходом, в то время как увеличение доходов у наименее состоятельных двух групп составило 7 и 5,2 процента, а в реальном выражении — 3,9 и 2,2 процента соответственно.

Нежданное ускорение экономики в прошлом году признано неустойчивым, слабый прогноз на текущий год (1,3 процента) министерство сохранило. Ключевой вклад в показатель прошлого года внесли промышленность (0,6 п.п.), строительство и торговля (по 0,3 п.п.), а также транспорт (0,2 п.п.).

В первой половине года расширение выпуска промышленности опиралось на обрабатывающие отрасли, во второй — на добывающие производства, в первую очередь благодаря наращиванию Россией до исторического максимума добычи нефти в соответствии с июньским решением ОПЕК+ и активному росту выпуска сжиженного природного газа (запуск второй и третьей очередей проекта "Ямал СПГ" раньше срока) при удачной ценовой конъюнктуре. В то же время с января 2019 года новые договоренности об ограничении добычи, достигнутые на декабрьском заседании в Вене, будут оказывать сдерживающее влияние на динамику нефтяной отрасли, констатирует минэкономразвития.

Игорь ЗУБКОВ

