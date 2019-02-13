13.02.2019 10:30 422

Что произошло

С января 2019 года Booking.com стал включать в счет за свои услуги помимо стандартной комиссии еще и НДС в размере 20%, рассказал РБК руководитель управляющей компании Hotel Consulting Роман Сабиржанов и подтвердили еще три владельца хостелов.

Как и другие сервисы бронирования, Booking.com, чьей головной структурой является зарегистрированная в Нидерландах Booking.com BV, берет с владельцев объектов размещения комиссию за услуги. Процент установленной сервисом комиссии за бронь, сделанную гостями через сайт Booking.com, зависит от страны и составляет от 10 до 25% в зависимости от типа объекта и того, где он расположен.

С комиссии, которую российские отельеры и владельцы апартаментов перечисляют сервису, сам Booking.com уже два года должен платить НДС. С 2017 года продажа электронных услуг иностранными организациями на территории России облагается НДС, напоминает эксперт компании «СКБ Контур» Наталья Бокова.

В имеющейся у РБК копии письма российским партнерам об изменении условий работы говорится, что с января 2019 года сервис обязан сам исчислять и уплачивать НДС с полученной им комиссии. В предыдущие два года Booking.com сам платил НДС только с комиссии так называемых незарегистрированных партнеров — физических лиц. Юрлица и индивидуальные предприниматели уплачивали его самостоятельно напрямую в налоговые органы. До сих пор обязанности налоговых агентов по уплате НДС с комиссии за Booking.com должны были выполнять сами владельцы отелей, подтверждает владелец компании Hotelinstinct, член правления и руководитель петербургского отделения НП «Лига хостелов» Алена Енова.

Чем недовольны владельцы хостелов и мини-отелей

Включение НДС в комиссионные счета может негативно сказаться прежде всего на малых средствах размещения — небольших хостелах, мини-гостиницах с номерным фондом до 50 номеров и апартаментах, указывает Сабиржанов из Hotel Consulting. Как правило, эти средства размещения используют упрощенную систему налогообложения (УСН). «Для предприятий на УСН Booking.com добавляет к счету 20% НДС, тем самым существенно увеличивая издержки малого гостиничного предприятия, — говорит Сабиржанов. — Сервис, пользуясь своим монопольным положением, просто переложил всю налоговую нагрузку на мелких предпринимателей».

Booking.com не просто самая востребованная в России система онлайн-бронирования отелей, но и в целом самый популярный интернет-ресурс туристической тематики, свидетельствуют измерения Mediascope. Ежедневно на сайт Booking.com и в его мобильное приложение со смартфонов и планшетов заходят 319 тыс. россиян в возрасте 12–64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, с десктопов — 176 тыс.

По данным Booking.com, которые приводит Сабиржанов, только в Москве с сервисом сотрудничают около 4,5 тыс. хостелов, мини-гостиниц и апартаментов, в Петербурге — 1,7 тыс., а в целом в городах-миллионниках — 19 тыс. Количество индивидуальных предпринимателей, работающих по патентной системе налогообложения, которые сдавали в аренду находящиеся в собственности жилые и нежилые помещения, дачи, земельные участки, по состоянию на июль 2018 года достигает 32,3 тыс., следует из последних доступных данных Федеральной налоговой службы.

Насколько обоснованы упреки

«Упрощенцы» действительно не признаются плательщиками НДС, за исключением тех случаев, когда они, в частности, выполняют обязанности налогового агента, указывает Бокова. Для добросовестных компаний, которые работали вбелую, ничего не изменилось, говорит гендиректор хостела «Кеды» и член правления московского отделения «Лиги хостелов» Антон Баталкин. Он объясняет: чтобы банк мог провести комиссионный платеж лицу, которое не является налоговым резидентом России, его местный партнер должен был оплатить НДС с этой комиссии и услуги банка по обработке трансфера, а после того как платеж пропускал валютный контроль, тот уходил уже в Booking.com.

Включение НДС в комиссионные счета Booking.com просто упростило процедуру его оплаты, говорят опрошенные РБК отельеры. При этом владельцы хостелов признают, что до 2019 года политика Booking.com позволяла кому-то из них не платить НДС.

Booking.com был готов принимать оплату комиссии любым способом, поэтому некоторые партнеры делали платеж не с официального счета ООО или ИП, а со своего личного счета как физические лица, поэтому налоговые органы не видели этот платеж, а уплату НДС местным партнером сам Booking.com не контролировал, объясняет один из собеседников РБК. По его мнению, подавляющее большинство владельцев мини-гостиниц оплачивали счета с карт физлиц. Теперь эта лазейка закрыта. С учетом НДС комиссия сервиса вырастает до 12–30%.

Booking.com зарегистрирован в российских налоговых органах и «соответствующим образом взимает НДС с партнеров, перечисляя его российскому правительству, в том числе в соответствии с новыми правилами, введенными в 2019 году», — ответила пресс-служба сервиса.

Вопрос не столько в том, включает ли Booking.com НДС в счет или нет, а в общей фискальной нагрузке на малые средства размещения, которые работают по упрощенной системе налогообложения, считает гендиректор отеля «МетаМосква» Сергей Дьяков. Он отмечает, что в отличие от крупных сетевых отелей, у которых каналы продаж дифференцированы, у небольших отелей на 20–40 номеров Booking.com обеспечивает 80% загрузки. Общие расходы на букинг составляют до 20% от оборота, что наряду с расходами на аренду и другими операционными расходами ставит под вопрос существование самого бизнеса, который в случае мини-отеля создает до 10–15 рабочих мест, не говоря о смежных бизнесах, резюмирует Дьяков. При этом повышать цены в текущей рыночной ситуации владельцы гостиниц не могут, констатирует Енова.

Елена СУХОРУКОВА

При участии: Ирина ПАРФЕНТЬЕВА