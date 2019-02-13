13.02.2019 10:40 856

Крупные банки в феврале продолжили повышать ставки по рублевым вкладам, хотя ЦБ вопреки ожиданиям свою ставку на последнем заседании 8 февраля не поднял. За крупными игроками увеличить проценты по депозитам в рублях могут некоторые более мелкие банки, не исключают эксперты. Роста ставок по вкладам в иностранной валюте ждать, по их мнению, не стоит.

ВТБ 7 февраля объявил о появлении в линейке депозитов промопредложения "Время роста" с доходностью до 8 процентов годовых. Открыть вклад на этих условиях можно до 30 апреля, имея минимальную сумму в 30 тысяч рублей. До этого ставки по рублевым депозитам поднял Сбербанк. Повышение коснулось базовой и онлайн-линейки вкладов, составив 0,15-0,6 процентного пункта. Также кредитная организация ввела новый промодепозит "Лови выгоду". Он действует до 31 марта 2019 года включительно, ставка по нему составит 7,1-7,65 процента годовых. Альфа-банк также увеличил ставки по всем вкладам на 0,2 процентного пункта. Максимальная ставка по депозиту на год с учетом капитализации увеличилась до 7,34 процента, на три года — до 8,26 процента.

Динамика ставок рублевых депозитов во многом определяется движением ключевой ставки. Для ее повышения в феврале были определенные предпосылки, включая разогревшуюся после повышения НДС инфляцию, отмечает генеральный директор аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев. ЦБ в итоге такое решение не принял, но это не значит, что банки не закладывали его вероятность в свою процентную политику. К тому же ставка может быть повышена на следующем заседании ЦБ. К тому времени предпосылок для этого накопится еще больше. Не исключено также, что в январе банки не получили объем депозитов, на который рассчитывали, что стало дополнительным фактором корректировки ставок, уточняет Самиев.

Вслед за крупными кредитными организациями проценты по вкладам традиционно увеличивают более мелкие игроки. Однако массово они это делать сейчас не будут. "На рынке уже было несколько итераций повышения ставок, которое охватило практически все банки, напоминает Самиев. — У кредитных организаций очень разная структура пассивов, у многих на физлиц приходится уже достаточно большая доля, и они не станут больше ее увеличивать".

Ставки по депозитам в долларах останутся в пределах 4 процентов годовых. Предпосылок для их повышения нет, полагают эксперты

Основной рост ставок по вкладам в иностранной валюте пришелся на октябрь-ноябрь 2018 года. Одними из первых ставки в долларах увеличили крупнейшие банки. В некоторых повышение было неоднократным. "Рост ставок в долларах в массовом сегменте составил 0,04-2,84 процентного пункта, — отмечает Наталья Абрамова, директор департамента мониторинга банковских продуктов агентства Marcs. — В премиум-сегменте ставки в долларах повышались на 0,2-1,3 процентного пункта, в сегменте Private banking — на 0,2-1,4 процентного пункта".

Среди банков первой сотни также наблюдался рост ставок по долларовым депозитам: на 0,05-1,4 процентного пункта в октябре — январе ставки повысили 27 банков из ТОП-100 по активам, добавляет Абрамова. Начало 2019 года, по ее словам, характеризовалось невысокой активностью банков в изменении ставок по валютным вкладам. По итогам января максимальные ставки по вкладам в долларах составили 4 процента в массовом сегменте, 4,1 и 4,2 — в премиум-сегменте и Private banking соответственно.

У крупных банков был отток долларовых депозитов на фоне анонсированных США ограничений на вложения в российский госдолг и запрет на операции в долларах для ряда отечественных банков с госучастием, напоминает Павел Самиев. Вкладчики испугались принудительной конвертации долларовых депозитов в рублевые, стали забирать деньги, так что банкам пришлось повышать ставки, чтобы как-то остановить отток и вернуть тех, кто ушел. Сейчас паника утихла, новых поводов для нее нет, много долларовой ликвидности банкам не нужно, так что предпосылки для очередного повышения ставок по вкладам в долларах отсутствуют, констатирует Самиев.

По прогнозу Антона Покатовича, главного аналитика "БКС Премьер", ставки по долларовым вкладам в ближайшей перспективе останутся в пределах четырех процентов годовых. При этом он не исключает, что доля депозитов в иностранной валюте будет расти под влиянием ускорившейся инфляции и нестабильной геополитической ситуации.

Инфографика "РГ": Михаил Шипов/Юлия Кривошапко



Юлия КРИВОШАПКО

