13.02.2019 11:00 461

Амнистия капитала продлится еще год, но условия будут отличаться от тех, которые действуют сейчас.

Минфин подготовит изменения, в которых будет предусмотрено, что воспользоваться амнистией после 1 марта смогут только те граждане, которые готовы перевести деньги и холдинговые структуры в Россию. Последние предлагается регистрировать в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае или Октябрьский в Калининградской области.

"Российские офшоры" были созданы в 2018 году, после того как под санкции США попали несколько крупных российских компаний. Резиденты САР не платят налоги с прибыли от продажи активов и с дивидендов, а налог на выплаченные дивиденды ограничен пятью процентами.

О необходимости продления амнистии капитала ранее заявил президент Владимир Путин. Первый этап кампании проходил с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. Тогда было подано 7,2 тысячи деклараций. Второй этап — с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Сейчас условия амнистии не предполагают необходимости возвращать активы в Россию. Кроме того, граждане, являющиеся владельцами иностранных компаний, могут ликвидировать их и получить все активы, включая денежные, без налоговых последствий.

"Под амнистией в новом формате подразумевается уже не безналоговая ликвидация зарубежных структур (после 1 марта ее уже нельзя будет осуществить, продления не будет), а только освобождение от налоговой, уголовной, административной ответственности за недекларирование ранее своего имущества, счетов и доходов", — пояснили "РГ" в минфине.

На первом этапе амнистии капитала было подано 7,2 тысячи деклараций

По мнению Александра Захарова, партнера Paragon Advice Group, если перевод компании в российский САР не будет обязательным из двух условий, такое решение по продлению амнистии капитала будет воспринято как народная мера. "С другой стороны, с учетом окончания 1 марта безналоговой ликвидации иностранных структур неуспевшие заинтересованные лица с радостью могут перевести свои офшорные структуры. Для этого порог инвестирования в САР должен быть снижен, например, до 10 миллионов рублей (сейчас — 50 миллионов рублей. — Прим. ред.)", — полагает Захаров.

Юлия КРИВОШАПКО

