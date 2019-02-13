Рубль подрастает за счет дорожающей нефти и глобального спроса на риск

13.02.2019 11:30 367

Рубль дорожает утром среды с оглядкой на аналогичную динамику нефти, а также сырьевых и развивающихся валют в русле глобальных тенденций спроса на риск из-за надежд на заключение торговой сделки между США и КНР.

В фокусе повышенного внимания — сегодняшние аукционы ОФЗ, которые пройдут без установления предельных объемов предложения госбумаг.

На стороне рубля сейчас выступает сезонный фактор сильного текущего счета РФ в начале года, а также некоторое сокращение объема интервенций ЦБ.

"Уже к концу недели поддержка для рубля вернется со стороны налоговых выплат", — назвали еще один благоприятный для рубля фактор аналитики Росбанка.

Санкционная тематика, взбодрившая локальный рынок накануне, сегодня может уйти на второй план, хотя его участники продолжат учитывать возможные геополитические риски.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,65, и рубль набирает более трети процента.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" сейчас вблизи отметки 74,38, и здесь рубль набирает также более трети процента.

В среду утром сырьевые и развивающиеся валюты показывают в основном рост.

Восстановлению аппетита к риску способствовали комментарии президента США Дональда Трампа о том, что он может "ненадолго сдвинуть" срок, до которого Пекин и Вашингтон должны заключить торговую сделку — сейчас это 1 марта, — но предпочел бы этого не делать.

Цены на нефть в плюсе, баррель Brent сейчас оценивается в $63, дорожая почти на один процент с начала дня.

Поддержкой котировкам выступает сокращение добычи в рамках ОПЕК+, американские санкции против Ирана и Венесуэлы, а также неожиданное снижение запасов в США.

Пик стартующего в ближайшую пятницу налогового периода приходится на 25 февраля, когда будут уплачиваться акцизы, НДС и важный для экспортеров НДПИ.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ