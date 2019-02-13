Президент Владимир Путин в начале февраля объявил, что налоговая амнистия для российских граждан будет продлена еще на год — до 2020 года. В то же время первый вице-премьер Антон Силуанов сообщил, что вторая амнистия капитала уже привела к возврату €10 млрд.
По российским меркам €10 млрд — это большие деньги. Расходная часть федерального бюджета в 2018 году составила порядка 17 трлн рублей, поэтому дополнительный триллион рублей от амнистии выглядит весьма существенной суммой. Но надо иметь в виду, что €10 млрд — это возвращенные капиталы, а не налоговые поступления от них. Для существенного влияния на бюджет необходимо, чтобы эти суммы увеличились на порядок.
Чем реже, тем лучше
Есть множество исследований, которые посвящены вопросу налоговых амнистий, но они показывают разные результаты. Основная идея состоит в том, что налоговые амнистии не должны проводиться регулярно, иначе фирмы и граждане начинают смотреть на эти кампании как на постоянное снижение налогов и в результате пытаются избежать увеличения налоговой нагрузки.
Кроме того, после амнистии традиционно предполагается изменение налогового законодательства и степени давления в администрировании («заплати налоги и спи спокойно»). Чаще всего государство (как, например, в США) прибегает к таким мерам, чтобы пополнить бюджет во время сложностей, и относительно редко смотрит на налоговую амнистию как на способ улучшить инвестиционный климат.
Но это как раз противоположно нашему случаю: в России сейчас профицитный бюджет, а потребность в увеличении налоговых поступлений уже реализована через повышение НДС и акцизов, поэтому не столь значительная по объемам программа амнистии даст ограниченный результат. А вот инвестиционный климат при наличии последовательности в действиях государства должен улучшиться. Аналогичных эффектов, кстати, добиваются азиатские страны, включая Казахстан.
Будет ли новый раунд налоговой амнистии в России успешным? Поскольку он продлен главным образом из-за многочисленных просьб компаний, не успевающих перерегистрироваться, результат может оказаться вполне удовлетворительным. Но ожидать больших сумм все равно не приходится.
Знаменитости в подспорье
Авторы одного из исследований пытались выяснить, как государство может сделать налоговую амнистию более привлекательной для граждан. Один из способов — привлечь знаменитостей. Например, для улучшения работы с налогами граждан довольно эффективным, с точки зрения властей Испании, оказалось судебное разбирательство знаменитого футболиста Криштиану Роналду, которого привлекли к ответственности за неправильно уплаченные налоги.
Да, это не пример налоговой амнистии, но это наглядная демонстрация того, что никто не сможет избежать ответственности за неуплату налогов, и она автоматически влияет на остальных граждан. Судя по этому исследованию, работа со знаменитостями может значительно увеличить суммы и степень участия в программе амнистии. В Германии, например, более подробные отчеты СМИ по таким ярким делам очень помогали кампании.
К сожалению, налоговая амнистия может оказаться менее эффективной в возврате капиталов, чем санкции, которые накладываются на российских граждан иностранными государствами. Пока цифры по объему возврата средств из-за санкционных мер не разглашается властями, но, по нашим оценкам, в 2017 году они могли составить около $1 млрд.
Помогут ли деньги росту
Связана ли налоговая амнистия с экономическим ростом? Исследования еще не выявили таких причинно-следственных связей. Дело в том, что налоговая амнистия обычно проводится в тех случаях, когда у государства недостаточно денег в бюджете. В такой ситуации расчитывать на значительный рост экономики не приходится. А это значит, что налоговая амнистия может и не приводить к мгновенному повышению показателей роста, поскольку многие страны исторически находились в неблагоприятном экономическом состоянии, когда принимали подобные меры.
Более того, амнистия — это ограниченная часть налоговой реформы. Как показывают мета-исследования, бюджетная политика особо не влияет на долгосрочный рост. Расходы на инфраструктуру и образование устойчивы и заложены в национальные проекты. Кроме того, есть основания полагать, что снижение налогов положительно влияет на рост экономики только при уменьшении налоговой нагрузки на группы граждан с низкими доходами, но оно не связано с ростом, если речь идет о налогообложении богатых.
Так что у российских властей, вероятно, не было надежды, что налоговая амнистия даст большой эффект для экономического роста. Но честная амнистия позволит вернуть средства в Россию, и с этой точки зрения она полезна как для имиджа государства, так и для части более богатых слоев населения, которые смогут инвестировать деньги внутри страны.
Олег ШИБАНОВ, Forbes Contributor