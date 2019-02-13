13.02.2019 13:30 388

Президент Владимир Путин в начале февраля объявил, что налоговая амнистия для российских граждан будет продлена еще на год — до 2020 года. В то же время первый вице-премьер Антон Силуанов сообщил, что вторая амнистия капитала уже привела к возврату €10 млрд.

По российским меркам €10 млрд — это большие деньги. Расходная часть федерального бюджета в 2018 году составила порядка 17 трлн рублей, поэтому дополнительный триллион рублей от амнистии выглядит весьма существенной суммой. Но надо иметь в виду, что €10 млрд — это возвращенные капиталы, а не налоговые поступления от них. Для существенного влияния на бюджет необходимо, чтобы эти суммы увеличились на порядок.

Чем реже, тем лучше

Есть множество исследований , которые посвящены вопросу налоговых амнистий, но они показывают разные результаты. Основная идея состоит в том, что налоговые амнистии не должны проводиться регулярно, иначе фирмы и граждане начинают смотреть на эти кампании как на постоянное снижение налогов и в результате пытаются избежать увеличения налоговой нагрузки.

Кроме того, после амнистии традиционно предполагается изменение налогового законодательства и степени давления в администрировании («заплати налоги и спи спокойно»). Чаще всего государство (как, например, в США) прибегает к таким мерам, чтобы пополнить бюджет во время сложностей, и относительно редко смотрит на налоговую амнистию как на способ улучшить инвестиционный климат.

Но это как раз противоположно нашему случаю: в России сейчас профицитный бюджет, а потребность в увеличении налоговых поступлений уже реализована через повышение НДС и акцизов, поэтому не столь значительная по объемам программа амнистии даст ограниченный результат. А вот инвестиционный климат при наличии последовательности в действиях государства должен улучшиться. Аналогичных эффектов, кстати, добиваются азиатские страны , включая Казахстан.

Будет ли новый раунд налоговой амнистии в России успешным? Поскольку он продлен главным образом из-за многочисленных просьб компаний, не успевающих перерегистрироваться, результат может оказаться вполне удовлетворительным. Но ожидать больших сумм все равно не приходится.

Знаменитости в подспорье

Авторы одного из исследований пытались выяснить, как государство может сделать налоговую амнистию более привлекательной для граждан. Один из способов — привлечь знаменитостей. Например, для улучшения работы с налогами граждан довольно эффективным, с точки зрения властей Испании, оказалось судебное разбирательство знаменитого футболиста Криштиану Роналду, которого привлекли к ответственности за неправильно уплаченные налоги.

Да, это не пример налоговой амнистии, но это наглядная демонстрация того, что никто не сможет избежать ответственности за неуплату налогов, и она автоматически влияет на остальных граждан. Судя по этому исследованию, работа со знаменитостями может значительно увеличить суммы и степень участия в программе амнистии. В Германии, например, более подробные отчеты СМИ по таким ярким делам очень помогали кампании.

К сожалению, налоговая амнистия может оказаться менее эффективной в возврате капиталов, чем санкции, которые накладываются на российских граждан иностранными государствами. Пока цифры по объему возврата средств из-за санкционных мер не разглашается властями, но, по нашим оценкам, в 2017 году они могли составить около $1 млрд.

Помогут ли деньги росту

Связана ли налоговая амнистия с экономическим ростом? Исследования еще не выявили таких причинно-следственных связей. Дело в том, что налоговая амнистия обычно проводится в тех случаях, когда у государства недостаточно денег в бюджете. В такой ситуации расчитывать на значительный рост экономики не приходится. А это значит, что налоговая амнистия может и не приводить к мгновенному повышению показателей роста, поскольку многие страны исторически находились в неблагоприятном экономическом состоянии, когда принимали подобные меры.

Более того, амнистия — это ограниченная часть налоговой реформы. Как показывают мета-исследования , бюджетная политика особо не влияет на долгосрочный рост. Расходы на инфраструктуру и образование устойчивы и заложены в национальные проекты. Кроме того, есть основания полагать , что снижение налогов положительно влияет на рост экономики только при уменьшении налоговой нагрузки на группы граждан с низкими доходами, но оно не связано с ростом, если речь идет о налогообложении богатых.

Так что у российских властей, вероятно, не было надежды, что налоговая амнистия даст большой эффект для экономического роста. Но честная амнистия позволит вернуть средства в Россию, и с этой точки зрения она полезна как для имиджа государства, так и для части более богатых слоев населения, которые смогут инвестировать деньги внутри страны.

Олег ШИБАНОВ, Forbes Contributor

