13.02.2019 15:30 470

Рубль заметно упал из-за риска новых санкций. Поздно вечером 12 февраля буквально за десять минут он подешевел на 46 копеек к доллару и на 66 копеек к евро.

Вероятно, причиной стала первая полоса газеты The Financial Times о введении новых европейских санкций в отношении России за инцидент в Керченском проливе. По данным издания, меры будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник и могут быть введены в течение двух месяцев.Конкретные шаги не названы, но указано, что речь идет о санкциях в отношении персон и компаний, причастных к задержанию украинских моряков. То есть это точечные ограничения.

Утром 13 февраля рубль отыгрывал падение. Ранее «Ведомости» опубликовали статью о том, что иностранцы вложили рекордные суммы в российские облигации.

Что дальше будет с российской валютой? Комментирует старший аналитик БКС Сергей Суверов:

— Рубль остается недооцененным с точки зрения его покупательной способности. Кроме того, как известно, рейтинговые агентства и вообще западные аналитики даже более позитивно смотрят на перспективы экономики, чем российские экономисты. Но известно, что у нас и профицит бюджета, и низкий госдолг, большие золотовалютные резервы, поэтому и Moody's повысило инвестиционный рейтинг [России], и на рынке спекулируют, что агентство Fitch может на этой неделе повысить суверенный рейтинг страны. Это создает поддержку рубля и гарантирует его относительную стабильность, но риски большие, связанные, конечно, с санкциями. И не столько с санкциями, о которых говорилось вчера в отношении инцидента в Азовском море, сколько с возможными санкциями Конгресса США. Пока он отложил рассмотрение санкций, но, скорее всего, на следующей неделе к этому вопросу вернутся. Если все-таки будут жесткие санкции в отношении госдолга, это может создать проблемы, подорвать стабильность. Поэтому, мне кажется, надо быть настороже, но пока каких-то серьезных краткосрочных рисков для рубля, наверное, нет.

— Стоит ли вкладываться или пока подождать американских решений?

— Я думаю, что надо пока занять выжидательную позицию, подождать, что решит конгресс. Пока рынок достаточно расслабленно смотрит на перспективы санкций, считает, что супержесткого сценария не будет, но тут возможны разные варианты.

Как следует из обзора Центробанка, в январе нерезиденты купили в России акции на 38 млрд рублей, ОФЗ — на 55 млрд рублей. Об интересе иностранных инвесторов рассуждает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка, президент ACI Russia Сергей Романчук:

Сергей Романчук

руководитель операций «Металлинвестбанка» на денежном и валютном рынке

«Вложения в Россию, которые продемонстрировали иностранные инвесторы, являются отражением общего тренда на переключение позиций с долларов в развивающиеся рынки. Во многом это такая макроситуация, которая обуславливается тем, что поменялись прогнозы по тому, как будет меняться долларовая ставка, и Россия, как одна из стран, входящих в корзину развивающихся рынков, получила внимание инвесторов. Вряд ли здесь большой российский специфический фактор влияет. Хотя отчасти, может быть, и влияет, и рейтинговые агентства, и многие признают: несмотря на продолжающуюся угрозу санкций, они могут оказать все же незначительное влияние на экономику рынка и рынки России ввиду достаточно большого накопленного запаса прочности, небольшого уровня долга».

Официальные курсы рубля на 13 февраля таковы: 65,71 рубля в отношении к доллару и 74,14 — к евро.

Как отмечают эксперты, тем частным инвесторам, которые хотят вложить свои деньги, лучше присмотреться к долговому рынку в России. ОФЗ или корпоративные облигации устойчивых компаний показывают хорошую доходность, и при этом риск по ним ограничен. Правда, в случае серьезного ослабления рубля такие инструменты проиграют элементарным валютным сбережениям.