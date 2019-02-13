13.02.2019 17:30 390

Трендовая инфляция, которую ЦБ начал рассчитывать в 2015 году для очистки динамики цен от разовых факторов, в январе выросла гораздо слабее, чем фактическая инфляция. По мнению регулятора, это свидетельствует о том, что сейчас цены растут в основном из-за временных эффектов, вроде повышения НДС.

Банк России зафиксировал повышение трендовой инфляции в январе до 5,61%, говорится в новом обзоре ЦБ . В конце прошлого года этот показатель равнялся 5,40%, в январе 2018 года — 5,3%, следует из более ранних данных регулятора. Рост трендовой инфляции связан в первую очередь с повышением НДС, говорится в комментарии Центробанка.

Трендовая инфляция — показатель, который ЦБ рассчитывает с 2015 года , когда регулятор перешел на политику инфляционного таргетирования. Показатель трендовой инфляции «призван помогать в идентификации релевантных для денежной политики шоков», то есть позволяет понять, какие факторы влияют на наблюдаемую инфляцию, и оценить, насколько активно они будут влиять на рост цен в будущем.

Волатильность показателя трендовой инфляции в годовом выражении, несмотря на январский рост, оказалась заметно ниже, чем волатильность показателя фактической инфляции. В годовом выражении трендовая инфляция выросла в январе всего на 0,3 п.п. (месяц к месяцу — на 0,1 п.п.), тогда как фактическая инфляция — на 2,8 п.п., примерно с 2,2% в январе 2018 года до, по последним данным Росстата, 5% в январе 2019-го. То есть за год темпы роста фактической инфляции увеличились в два раза.

По мнению регулятора, такая разница в изменении трендовой и фактической инфляции говорит о том, что на рост фактической годовой инфляции действуют временные факторы. «Увеличение трендовой инфляции в январе нельзя трактовать как усиление устойчивого инфляционного давления», — говорится в обзоре.

Трендовая инфляция — это лишь один из вариантов очистки показателя инфляции от разовых факторов, некая экспериментальная методика ЦБ, поясняет директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. «Я бы к ней относился как к одному из возможных инструментов анализа. В любом случае эти расчеты показывают то, что мы и так видим из официальных данных — инфляция ускоряется», — говорит он.

По мнению главного экономиста «ВТБ Капитал» по России Александра Исакова, показатель трендовой инфляции представляет скорее исследовательский интерес, а в своей динамике он близок к скользящей средней фактической инфляции. «У него есть какое-то место в логике денежно-кредитной политики, но не первого порядка. Показатель фактической инфляции важнее, чем этот производный индикатор, не в последнюю очередь в силу того, что трендовая инфляция обычно с запаздыванием показывает динамику основного индикатора», — считает он.

Людмила ПЕТУХОВА, Forbes Staff

