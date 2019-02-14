14.02.2019 08:30 523

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК Фридом Финанс, специально для "Российской газеты":

- После открытия торгов на Московской бирже курс доллара будет в коридоре 65,5-66 рублей, курс евро — 74-74,5 рубля.

Большую неопределенность представляет динамика евро на открытии, снижение этой валюты может возобновиться. Для евро еще ничего не закончено: европейская валюта продолжает слабеть к доллару, эта пара может в ближайшие дни достичь уровня 1,12, который не выглядит особо прочным. Есть вероятность, что пара евро-рубль сегодня попытается пробить вниз отметку 74 на фоне ослабления евро на Forex.

В фокусе большое количество статистики из стран зоны евро, которая может повлиять на курс. Напомним, что, по данным ЦБ, последний раз курс евро опускался ниже 74 рублей (73,82) в начале августа 2018 года.

Вечером будет опубликована статистика из США — данные по первичным обращениям за пособиями по безработице, продажам новых домов и товаров длительного пользования, а также по запасам нефти и нефтепродуктов. Прогнозы предполагают рост продаж недвижимости и товаров. Хорошие данные могут укрепить доллар.

Ориентируюсь на диапазон 65,5-66,2 за доллар и 73,8-74,5 за евро в течение дня. Но закрыть торговый день пара доллар-рубль попробует вблизи 66. Если фондовый рынок продолжит снижение, то курс может вырасти выше. Впрочем, несмотря на коррекцию на фондовом рынке, пока нет ожиданий дальнейшего ухудшения ситуации. Рубль поддерживает дорожающая нефть.

Для справки: на 14 февраля официальные курсы, установленные Банком России, составляют — 65,6783 рубля за доллар и 74,3872 рубля за евро.

Георгий ПАНИН

