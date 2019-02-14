14.02.2019 08:40 364

Российские банки начали борьбу за самозанятых: крупнейшие кредитные организации в I квартале этого года готовятся запустить для них специальные продукты. Речь идет о регистрации самозанятых через удаленные каналы, учете чеков от клиентов и контроле за тем, сколько налогов уплачено, рассказали «Известиям» в банках. ФНС позволяет финорганизациям подключиться к своему приложению «Мой налог» через открытый API. По оценкам экспертов, в России до 10 млн самозанятых — этого достаточно, чтобы сформировать новый рынок обслуживания. Банкам нужны лояльные клиенты, однако косвенно их сервисы будут способствовать и обелению экономики.

Дорога через банк

Крупные банки готовят к запуску спецпредложения для самозанятых: сервисы для простой регистрации своего дела прямо в мобильном приложении финансовой организации, ежедневных расчетов и учета уплаченных налогов. Всё это должно стимулировать клиентов выйти из тени без сложных бюрократических процедур.

Так, Сбербанк планирует предложить простую регистрацию деятельности, услугу «автоплатеж» для перечисления налогов и сервис для работы с чеками, рассказал «Известиям» директор дивизиона «Малый и микробизнес» банка Александр Белокопытов. По закону специальный счет самозанятому для работы не нужен, поэтому Сбербанк позволит принимать платежи на один из существующих у клиента или завести для этого виртуальную карту, пояснил Александр Белокопытов. Запуск проекта планируется в I квартале, добавил он.

Совкомбанк предложит самозанятым регистрацию через свою систему дистанционного обслуживания, а уже затем — специализированную линейку продуктов, отметил зампред правления кредитной организации Алексей Панферов.

Тинькофф Банк работает над функционалом для упрощенного учета уплаченных сборов — планируется, что сервис позволит видеть доход в налогооблагаемой базе, а по итогам каждого месяца получать информацию о том, сколько нужно заплатить в бюджет, отметили в кредитной организации. Банк «Восточный» также работает над спецпредложением — пакетом рассчетно-кассового обслуживания, где самозанятый сможет выбрать размер комиссии в зависимости от нужных услуг, добавила директор департамента развития продуктов и процессов МСБ банка «Восточный» Анна Ермолаева.

Встать на учет в ФНС в ближайшее время можно будет и через мобильное приложение Альфа-банка, рассказали там «Известиям». Вначале сервис будет доступен на Android, позже он заработает и для пользователей IOS. Банк планирует предлагать самозанятым кредитные и инвестиционно-страховые продукты.

В ФНС «Известиям» пояснили, что банки могут интегрировать свои сервисы с функционалом мобильного приложения «Мой налог» через открытый API (Application Programming Interface). Он охватывает весь перечень услуг: пользователь программного продукта кредитной организации может применять специальный режим «Налог на профессиональный доход», в том числе вести учет поступлений и уплачивать налоги без использования мобильного приложения ФНС, добавили в службе. Однако банк должен удовлетворять ряду требований: иметь круглосуточную службу техподдержки для налогоплательщиков и обеспечивать бесперебойность обработки данных.

Нас легион

Специальный налоговый режим для самозанятых появился 1 января этого года, и пока он работает в пилотном режиме в четырех регионах — в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Пока на учет встали 20 тыс. человек, говорил ранее «Известиям» президент «Опоры России» Александр Калинин. Ожидается, что к концу этого года цифра вырастет до 200 тыс., а к 2024 году — до 2,4 млн человек, добавил финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дайнека.

Всего самозанятых может быть 5–6 млн, считает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Фактически их может быть и до 10 млн, если учесть тех, для кого хобби является источником дополнительного дохода, полагает Сергей Дайнека. По оценке Тимура Нигматуллина, потенциальные доходы самозанятых достигают 1–1,5 трлн рублей ежегодно. А значит, речь идет о сотнях миллиардов рублей дополнительных поступлений в бюджет в виде налогов, добавил Сергей Дайнека. Самозанятые интересны банкам как новые клиенты, но вряд ли функция помощи в уплате налогов принесет им дополнительный доход.

Однако специальные услуги для этой категории предпринимателей помогут обелению рынка — если человек будет знать, что уплата налогов не станет для него дополнительной рутиной, то он, скорее всего, зарегистрируется официально, считает эксперт. Таких предпринимателей достаточно, чтобы сформировать отдельный сегмент на рынке банковского обслуживания, отметил Тимур Нигматуллин. Если для них появятся бесплатные переводы или пониженные ставки эквайринга, выход самозанятых из тени пойдет еще быстрее, добавил эксперт.

Одновременно человек, работающий на себя, перестанет быть для банка невидимым: сейчас такому клиенту крайне сложно получить кредит, ведь с точки зрения банка он безработный. При наличии подтвержденного банком и ФНС дохода человек может рассчитывать на более низкую процентную ставку по займу и получить доступ к ипотеке, пояснил Алексей Панферов. Но речь идет не только о розничном сегменте. Как отметил Александр Белокопытов, со временем бизнес самозанятого может вырасти, и банк получит лояльного клиента в его лице.

Татьяна ГЛАДЫШЕВА