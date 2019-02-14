14.02.2019 08:50 332

Госкомпаниям могут поручить рассмотреть возможность их присоединения к налоговому мониторингу. Это обсуждали на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.

Мониторинг — относительно новая форма налогового контроля. Федеральная налоговая служба применяет ее с 2016 года. В отличие от традиционных поверок она подразумевает онлайн-взаимодействие на основе удаленного доступа к информационным системам и отчетности, который компании предоставляют налоговикам.

За три года число участников налогового мониторинга выросло с 7 до 44, сообщил, открывая совещание, Дмитрий Медведев. Это крупнейшие компании из различных секторов экономики: нефтегазового — структуры "Лукойла", "Роснефти", "Газпрома" и "Новатэка", транспортного — "Аэрофлот", РЖД, "Норильский никель", металлургического — "Северсталь", финансового — банк ВТБ, телекоммуникационного — "МегаФон", МТС, ООО "Гугл" — российская "дочка" интернет-холдинга Google. Они обеспечивают свыше 12,25 процента налоговых поступлений в федеральный бюджет, уточнил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

"Налоговый мониторинг позволяет минимизировать персональное взаимодействие контролера и проверяемого: все данные можно оперативно получить, никуда не выезжая, — отметил Дмитрий Медведев. — Но самое главное, он формирует правильные поведенческие условия, поскольку на налоговый мониторинг соглашаются те компании, которые хотят и готовы быть открытыми перед государством, обществом и партнерами".

Пора перестраивать работу таким образом, чтобы смещать акцент на предотвращение проблем, которые потенциально могут возникнуть

Для бизнеса присоединение к мониторингу означает сокращение налоговых проверок. Фискальные органы поверяют только операции, которые содержат элементы риска. В итоге трудозатраты компаний на сопровождение инспекций снижаются более чем на треть, а сроки налогового контроля сокращаются в четыре раза. Такой эффект достигается благодаря особому инструменту налогового мониторинга — мотивированному мнению. Это позиция налогового органа о правильности налогообложения конкретной сделки или операции налогоплательщика. Важно, что мотивированное мнение освобождает налогоплательщика от пеней и штрафов.

Как уточнил Михаил Мишустин, за три года налоговая служба выпустила 30 мотивированных мнений. Совокупная сумма налога по урегулированным налоговым позициям составила более 23 миллиардов рублей. Кроме того, среднее количество подаваемых компаниями уточненных налоговых деклараций снизилось на 9 процентов. Число требований о представлении пояснений и документов сократилось на 54 процента. Общий объем документации, направляемой по запросам налоговых органов, уменьшился на 77 процентов.

Для автоматизации налогового мониторинга Федеральная налоговая служба разрабатывает новый инструмент — стандартный файл налогового аудита, который позволит автоматически запускать все необходимые проверки в учетной системе организации. За несколько секунд в режиме реального времени будет выполнена полная сверка данных бухгалтерского и налогового учета, проверены наличие документов-оснований для отражения каждой операции в учете, непрерывность и хронологическая последовательность транзакций.

По мнению Дмитрия Медведева, пора в целом переходить от жестких действий, которые осуществляются уже постфактум в режиме реагирования, к превентивным мерам, профилактике, перестраивать работу таким образом, чтобы смещать акцент непосредственно с ответственности на предотвращение проблем, которые потенциально могут возникнуть. "Надеюсь, опыт Федеральной налоговой службы в этой части будет полезен и для других органов управления, особенно с учетом того, что сейчас мы готовим довольно серьезную реформу контрольно-надзорной деятельности", — сказал председатель правительства.

Михаил Мишустин попросил рассмотреть возможность подключения к налоговому мониторингу компаний с госучастием "через соответствующие поручения". Также крайне актуальными, по его словам, являются вопросы создания единой системы выявления и оценки рисков с налоговой службой и внедрение инструмента согласованной налоговой базы, которая повысит уровень прогнозирования поступления налогов и сборов.

Юлия КРИВОШАПКО