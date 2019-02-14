14.02.2019 09:10 350

Льготную ставку по ипотеке в 6 процентов для семей с детьми планируется сохранить на весь период выплаты кредита. Сейчас она действует только восемь лет с момента оформления займа, сообщил глава минтруда Максим Топилин на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Изменения в законодательство на этот счет готовит минфин.

Также Топилин сообщил, что проблема устройства в детские сады детей от трех до семи лет решена, а до 2021 года планируется решить ее и для детей в возрасте от полутора до трех лет. Средства для этого заложены в бюджете.

Эти меры дополняют те, которые были приняты правительством страны в 2000-х годах для увеличения рождаемости. Правда, по итогам прошлого года рождаемость в России снизилась примерно на 4,6 процента. Цифра пока неокончательная — годовые итоги Росстат еще рассчитывают. Впрочем, этот показатель говорит о положительной тенденции — в 2017 году рождаемость снизилась на 11 процентов, заметил Топилин. Частично помочь в решении этой проблемы должно и ЭКО. Предполагается, что за бюджетные средства в год будет делаться 70 тысяч операций по экстракорпоральному оплодотворению. При необходимости правительство увеличит эту сумму.

А россиян, которые вовремя проходят диспансеризацию и ведут здоровый образ жизни, будут поощрять. Как пояснил Топилин, сейчас работодатели платят единый тариф в фонды социального страхования и обязательного медицинского страхования. Но на одних предприятиях люди почти не ходят на больничные, а на других, в тех же отраслях, ходят, и надолго. "Мы тарифной политикой не стимулируем ни работников, ни работодателей", — сказал он. Человек не приходит на диспансеризацию, пьет алкоголь, курит, безответственно относится к здоровью. "И за него в системе медицинского и социального страхования по сути платят те, кто занимается спортом. Должны быть стимулы. Без экономических стимулов не удастся достичь результатов", — сказал министр. Он также призвал отказаться от инициатив по возвращению рекламы пива и другого алкоголя. "Надо сохранить то, что достигли", — добавил он.

Марина ГУСЕНКО

