14.02.2019 09:20 335

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что вопрос о том, как повлияет на продолжительность жизни повышение планки пенсионного возраста, не исследован.

«Мы подняли на пять лет пенсионный возраст. А кто знает, как это стрельнет в продолжительность жизни?» — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

«Этот вопрос не исследован. Может быть, это снизит [продолжительность жизни], и мы не сможем эту задачу «78 плюс» (повышение продолжительности жизни в РФ до 78 лет и выше. — РБК) решить», — заметил Сергеев.

По словам Сергеева, необходимо исследовать причины долголетия, а также связь между здоровьем граждан и социально-экономическими факторами. В частности, нужно выяснить, каким образом влияет на здоровье урбанизация.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе. Согласно документу, с 2019 года начнется постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. При этом накопительную пенсию начнут выплачивать на пять лет раньше: мужчинам — с 60 лет, женщинам — с 55.