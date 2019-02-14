14.02.2019 09:30 316

Масштабные проверки в связи с возможным уклонением от налогов коснутся основных отраслей сельского хозяйства. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. В первую очередь речь идет о растениеводстве и животноводстве, добавил глава Мясного совета Единого экономического пространства Мушег Мамиконян. Вчера ФСБ и ФНС начали обыски в агрохолдингах 13 регионов страны, в том числе они пришли к таким крупным игрокам, как «Черкизово» и «Русагро». При этом крупнейших экспортеров сельхозпродукции, которые первыми попались на незаконных схемах возмещения НДС еще в 2017 году, больше проверять не планируют, рассказали «Известиям» в ФНС.

Прибыль из бюджета

В среду, 13 февраля, ФСБ и ФНС начали проводить обыски и выемки документов в агрокомпаниях 13 субъектов страны. Среди них — Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Тамбовская, Челябинская, Свердловская, Воронежская, Саратовская, Пензенская, Ленинградская, Белгородская, Липецкая области и Мордовия.

Проверки коснулись крупнейших игроков рынка. В группе «Черкизово» «Известиям» подтвердили, что в некоторые региональные офисы компании в среду пришли силовики.

— В данный момент компания тесно сотрудничает с контролирующими органами и предоставляет все необходимые документы. Все свои операции группа «Черкизово» ведет на территории Российской Федерации и, соответственно, в полном объеме и своевременно всегда выплачивает все налоги и сборы, — подчеркнули в пресс-службе компании.

Также обыски прошли на площадках одного из самых крупных многопрофильных производителей «Русагро».

— Да, пришли на одно из наших предприятий, ничего странного мы в этом не видим, документы предоставляем, — подтвердили «Известиям» в пресс-службе компании.

Представители профильных объединений ожидают, что ФНС и ФСБ пройдутся по основным отраслям агропромышленного комплекса. Как пояснил «Известиям» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, речь идет о штатных проверках.

Визита спецслужб и налоговиков в первую очередь стоит ждать компаниям в области растениеводства и животноводства, сказал «Известиям» президент Мясного совета Единого экономического пространства Мушег Мамиконян. То есть тем отраслям сельского хозяйства, в которых есть официальные плательщики и неплательщики НДС.

Начали с экспортеров

Налоговая активно борется с «серыми» схемами в АПК уже третий год. Всё началось с экспортеров зерновой продукции, которые необоснованно получали возмещение НДС. Согласно ст. 164 Налогового кодекса, товары, которые направляются за рубеж, имеют нулевую ставку НДС, напомнил «Известиям» руководитель налоговой практики юридической компании AVG Legal Давид Капианидзе. То есть предприятия не должны платить его внутри страны. А если это происходит, они имеют право на возмещение. При этом действовала распространенная схема, когда зерно перепродавали техническим компаниям (фирмам-однодневкам) по несколько раз. Таким образом, появлялся «липовый» НДС и происходило возмещение.

В итоге в 2017 году после налоговых проверок участники рынка подписали хартию в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, которая в том числе подразумевает уход от посредников и незаконных методов налоговой оптимизации. Среди участников — более 3,5 тыс. организаций из 76 регионов России. Речь идет как об экспортерах, так и переработчиках и других внутренних игроках.



После подписания хартии только от зерновой отрасли за вторую половину 2017 года и первое полугодие 2018-го «общая сумма выгоды бюджета составила 57,4 млрд рублей», отметили в налоговой службе.

Внутренняя проблема

Однако проблемы с незаконным возмещением есть и на рынке внутренней переработки сельскохозяйственного сырья. Как пояснили в ФНС, продолжают действовать региональные и межрегиональные «площадки» недобросовестных поставщиков, «деятельность которых направлена на создание условий для легализации НДС, заявляемого в составе налоговых вычетов переработчиками зернового рынка».

— Практика рисования фальшивого НДС была у всего рынка, — отметил исполнительный директор аналитической компании «СовЭкон» Андрей Сизов. — Причем как у тех компаний, которые работали с зарубежными партнерами, так и у тех, кто функционировал лишь на внутреннем рынке.

Среди предприятий на внутреннем рынке манипуляции с НДС проводили как в зерновой отрасли, так и на масличном, молочном рынках, отметил эксперт. Но в прошлом году большинство компаний прекратили эту практику, заверил он.

По результатам идущих сейчас проверок специалисты дадут «оценку вовлеченности крупнейших мукомольных, животноводческих, комбикормовых и прочих заводов-переработчиков в незаконную схему по минимизации налоговых обязательств и получению тем самым ими необоснованного конкурентного преимущества над остальными участниками рынка», подчеркнули в налоговой службе.

При этом в ФНС добавили, что не планируют обыски и выемку документов «в отношении крупнейших-экспортеров сельхозпродукции».

— Они полностью перестроили бизнес в рамках хартии и не имеют необоснованного возмещения НДС, — пояснили в налоговой службе.

Если будут раскрыты «серые» схемы на внутреннем рынке, компаниям будут доначислены налоги и пени, они также заплатят существенные штрафы. Кроме того, виновным грозит ответственность по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» — до 10 лет лишения свободы, подчеркнул Давид Капианидзе. Юрист подчеркнул, что дела по этой статье возбуждались и в 2017 году. Кроме того, может быть применена ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов...», максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.

Евгения ПЕРЦЕВА

