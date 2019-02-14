14.02.2019 09:40 433

Суды стали назначать более высокий штраф страховым компаниям, которые не смогли решить проблему по ОСАГО с автовладельцем. По данным Российского союза автостраховщиков, средняя сумма судебных штрафов, наложенных на компании, выросла на 20 тысяч рублей.

А количество судебных претензий к страховщикам сократилось на 20 процентов. То есть автовладельцы стали реже обращаться в суд. Количество судебных решений по ОСАГО в 2018 году составило 283 тысячи. Для сравнения: таких исков в 2017 году было 354 тысячи.

Но итоговая сумма выплат автовладельцам, произведенных по суду, практически не изменилась. По итогам 2018 года она составила 34 миллиарда рублей против 35 миллиардов годом ранее.

Выросли судебные штрафы, пени, а также неустойки, которые налагает суд на страховщиков. В 2018 году они выросли до 55 процентов. При этом средний судебный штраф вырос с 50 тысяч в 2017 до 70 тысяч в 2018 году. Напомним, что эти штрафы также идут в кошелек автовладельцу или его представителю.

По мнению президента РСА Игоря Юргенса, сокращения количества исков удалось добиться после перехода на натуральное возмещение ущерба от аварии. Это когда страховщики оплачивают стоимость ремонта, а не выплачивают деньги автовладельцу. Также борьба со страховым мошенничеством в отдельных регионах позволила снизить количество таких судов. Но, судя по статистике, страховые мошенники, чтобы не терять доходы, решили заработать на более дорогих исках. Об этом говорит и возросшая сумма среднего судебного штрафа, и то, что при снижении количества судебных дел общая сумма выплат по судам осталась почти неизменной.

Владимир БАРШЕВ

