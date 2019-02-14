14.02.2019 10:00 332

Рост доли судебного взыскания, требующего единовременного вложения существенных средств, вынуждает коллекторов искать способы сокращения расходов. Так, агентства стали применять практику получения судебного решения по части долга, что позволяет им сэкономить на госпошлине. Такой подход хотя и не противоречит закону, но может вводить должников в заблуждение — многие уверены, что после вынесения судебного решения остаток долга прощается. На самом же деле долг никуда не исчезает, более того — на него может продолжаться начисление процентов и пени.

Сообщения о том, что в последнее время коллекторские агентства начали массово применять механизм частичного просуживания долгов, появились на профильных форумах и в социальных сетях. Причиной активизации подобной практики стал рост доли судебного взыскания при возврате просроченной задолженности — число дел, переданных коллекторами в суды и на исполнительное производство, в 2018 году по сравнению 2017-м выросло на 40%, до 1,13 млн. Должники получают судебные приказы на 10–25% от общей суммы долга и не могут понять, имеют ли право коллекторы и дальше требовать погашения остатка долга или он будет считаться выплаченным. В основном этот механизм коллекторы применяют по цессионным долгам (покупка у первичного кредитора), при работе по агентской схеме долг обычно просуживается полностью.

В коллекторских агентствах подтверждают практику подачи исков на часть долга. «Это выгодно как компании, так и должнику,— сообщили в Первом коллекторском бюро (ПКБ).— Мы не взыскиваем штрафы, пени, проценты по кредиту в судебном порядке, но экономим на оплате государственной пошлины». По словам гендиректора агентства ЭОС Антона Дмитракова, госпошлина платится исходя из суммы иска, поэтому если долг у клиента значительный, но уверенности в его платежеспособности нет, то для агентства экономия может быть существенной, а процесс взыскания при этом не стоит на месте. «Если должник погашает задолженность по исполнительному листу, то коллектор понимает, что он может изыскать средства и для дальнейшей оплаты долга, и возобновляет досудебное взыскание или просуживает вторую часть долга»,— говорит глава Юридического бюро №1 Юлия Комбарова.

По словам руководителя департамента контроля качества НЮС «Амулекс» Нуриды Ибрагимовой, после вступления решения в законную силу и получения исполнительного листа коллектор может предъявить его к исполнению в течение трех лет. Причем если лист вернут за невозможностью исполнения взыскания, то ничто не мешает подать его снова, таким образом, исполнительный лист может предъявляться фактически бесконечное количество раз до погашения должником обязательств по нему, добавляет она.

Экономия на пошлине при этом у крупных игроков значительная. При подаче заявления на получение судебного приказа на сумму более 10 тыс. руб. придется оплатить примерно 1,5–2% от нее. По оценке экспертов, средний чек цессионной задолженности приближается к 150 тыс. руб. Таким образом, при получении приказа на среднюю сумму долга госпошлина составит 2,1 тыс. руб., на 10% от чека — 300 руб. Для крупных коллекторских агентств экономия в год может доходить до 800–900 млн руб., указывают участники рынка. Однако такая практика хотя и позволяет сэкономить на госпошлине, но требует дополнительных затрат временных и человеческих ресурсов для продолжения взыскания в судебном порядке в дальнейшем, отмечает господин Дмитраков.

При этом эксперты предупреждают, что требование неполной оплаты через суд не означает списания остального долга. «Даже если договор прекратил свое действие, он не считается расторгнутым, так как фактически не исполнен,— поясняет госпожа Комбарова.— Не стоит забывать, что если должнику не была выставлена к полному погашению финальная сумма долга, то начисление процентов, пени и штрафов после просуживания части долга не прекращается». Впрочем, зачастую суды встают на сторону граждан и сокращают до соразмерности основному долгу сумму взыскиваемых процентов, а пени и штрафы списывают полностью.

Светлана САМУСЕВА