14.02.2019 10:30 305

Рубль пытается закрепиться в плюсе утром четверга после падения на трехнедельные минимумы из-за риска усиления санкций — на его стороне выгодный для экспортеров текущий номинальный курс доллара и позитивная динамика нефти и валют-аналогов.

Подсластить санкционную пилюлю рублю может также сезонный фактор сильного текущего счета РФ в начале года, некоторое сокращение объема валютных интервенций ЦБ в текущем месяце, а еще и стартующий уже завтра налоговый период,

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 66,35, и рубль дорожает почти на четверть процента.

Официальный курс ЦБ на четверг — 65,68 рубля за доллар, что делает выгодной продажу экспортной выручки по текущим курсам расчетами "сегодня".

Пара евро/рубль расчетами "завтра" сейчас вблизи отметки 74,84, и здесь рубль дорожает на 0,1 процента.

Накануне в Сенат США был внесен законопроект, нацеленный наказать Россию за вмешательство в выборы в США и за агрессию на Украине новыми санкциями против ее банковского, энергетического сектора и госдолга, после чего рубль за пару часов потерял один процент стоимости и отметился на худшем с 22 января значении, 66,55 за доллар.

Нефть марки Brent торгуется на лучших с ноября прошлого года уровнях, сейчас баррель оценивается в $64,24, что на один процент выше последних котировок среды. Поддержкой выступают надежды на прогресс в американо-китайских переговорах, поскольку торговая сделка улучшила бы перспективы мировой экономики, а также данные о рекордном импорте сырой нефти Китаем.

Надежды на заключение торговой сделки между Вашингтоном и Пекином генерируют и спрос на высокодоходные валюты сырьевого и развивающегося сегментов форекса, среди которых утром четверга преобладает позитивная динамика.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ