14.02.2019 10:40 303

Госкорпорация ВЭБ.РФ и Mail.ru Group создали совместную компанию, которая станет оператором электронной платформы для получения господдержки малым и средним бизнесом. Площадка позволит бизнесу запрашивать кредиты и экспертную помощь со стороны различных институтов развития. Новый сервис может стать конкурентным преимуществом государственных структур перед венчурными фондами, считают эксперты.

О создании совместного предприятия госкорпорации ВЭБ.РФ и холдинга Mail.ru Group сообщил источник "Ъ", близкий к одной из сторон, и подтвердил другой источник, знакомый с деталями проекта. Согласно данным kartoteka.ru , в феврале структуры ВЭБ.РФ и Mail.ru Group зарегистрировали ООО «Развитие.ру», получив в нем 40% и 60% соответственно. Представители обеих компаний не уточнили сумму инвестиций в проект и сроки официального запуска.

По словам одного из собеседников "Ъ", инициатором проекта выступил ВЭБ.РФ, а Mail.ru Group стала технологическим партнером.

Создаваемая платформа нацелена на упрощение доступа компаний малого и среднего бизнеса к господдержке, говорит он. Первоначально на ней будут представлены продукты ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и «Российского экспортного центра» (РЭЦ). Эти структуры заинтересованы в привлечении новых клиентов, они смогут предложить бизнесу кредиты, в том числе субсидируемые, экспертную поддержку, предложения по дальнейшему развитию бизнеса, уверен собеседник "Ъ". Для Mail.Ru Group интерес заключается «в доступе к компаниям в сегменте малого и среднего бизнеса», добавил он. В ДОМ.РФ воздержались от комментариев, в Корпорации МСП и РЭЦ не ответили на запрос "Ъ".

Сейчас при обращении в государственный институт развития предприниматели сталкиваются с несколькими видами проблем, главная из которых — это заполнение документов, указывает первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов. «Не существует унифицированного бизнес-плана, форм отчетности, поэтому как минимум для запуска этой платформы понадобится собрать со всех институтов развития данные, чтобы создать единую унифицированную форму подачи документов для получения господдержки»,— считает эксперт. Востребованность этой платформы у предпринимателей будет зависеть от того, какие институты развития будут к ней подключены, продолжает он. Сейчас формуется единый реестр получателей господдержки (см. "Ъ" от 12 февраля ). По мнению господина Газизова, нужно создать реестр институтов развития. «Было бы замечательно, чтобы данная платформа была связана с этим реестром»,— заключает он.

В части финансирования проектов государственные институты развития сейчас конкурируют с частными венчурными фондами, рассуждает партнер iTech Capital Алексей Соловьев. Госинституты должны предоставить дополнительные сервисы, чтобы сделать государственные деньги более привлекательными, считает он. «Если в этой компании реализуют такую систему — сочетания проектного финансирования и дополнительных сервисов, то, как мне кажется, это то, что надо»,— уверен господин Соловьев.

Российские институты развития отличаются от западных фондов господдержки бизнеса, где у менеджеров есть персональная ответственность за работу, свои KPI, указывает вице-президент «Деловой России» Николай Остарков: «Наша же система идет по пути деперсонификации. Вроде бы благое дело, но распределение ответственности приводит к вопросу: а с кого спрашивать?».

Дмитрий ШЕСТОПЕРОВ, Кристина ЖУКОВА, Дарья НИКОЛАЕВА