14.02.2019 10:50 416

Появление расширенной версии прошлогоднего законопроекта о санкциях против ОФЗ и российских банков напугало инвесторов в рублевые активы.

Финансовые рынки России болезненно отреагировали на известие о новом санкционном законопроекте , подготовленном американскими сенаторами Линдси Грэмом и Бобом Менендесом. На открытии торгов 14 февраля индекс Московской биржи снизился на 0,78% до 2466,8 пунктов, долларовый индикатор РТС — на 1,78%, до 1 169,8 пунктов. Индекс российского госдолга RGBI опустился на 0,63%, до 135,68 пунктов, доходности облигаций федерального займа подросли примерно на 0,06 процентного пункта.

Курс рубля, впрочем, изменился незначительно, укрепившись к доллару примерно на 9 копеек, до 66,42 рублей, а к евро — на 7,8 копеек, до 74,98 рублей. К 11.00 мск российская валюта вновь перешла к снижению, потеряв 11 копеек к доллару (до 66,63 рублей) и 19 копеек — к евро (до 75,13 рублей). Накануне вечером, сразу после публикации материала Reuters о возможных санкциях и пресс-релиза на сайте сенатора Менендеса, доллар и евро укрепились к рублю более чем на 50 копеек, к 23.40 мск курс доллара был уже на уровне 66,5 рублей, евро — 74,8 рублей.

«Судя по опубликованному пресс релизу о санкциях, определения потенциальных «целей» выглядят очень широко. Первая реакция в рубле — снижение на 1% по отношению к доллару. Мы ожидаем усиления давления на российские активы сегодня», — отмечают в своем утреннем обзоре аналитики «АТОН». Об усилении давления на российский рынок предупредили и эксперты ITI Capital. «Мы считаем, что принятие законопроекта маловероятно в полном объеме, однако увеличивает шансы заморозки операций с госдолгом ОФЗ», — подчеркивается в отчете компании.

Следует отметить, что 13 февраля инвестиционный банк Morgan Stanley в своем обзоре для клиентов понизил рейтинг российских акций до уровня «ниже рынка», из-за неопределенности в отношении санкций, передавал Bloomberg. Индекс MSCI Russia вырос с начала года на 13%. По оценкам инвестбанка, российский фондовый рынок является перекупленным. Morgan Stanley посоветовал клиентам избавляться от акций российских компаний и рублей. Также он рекомендовал хеджировать риски от вложений в облигации российских эмитентов, покупая 5-летние кредитно-дефолтные свопы — инструменты, страхующие от дефолта России.

Новый законопроект о санкциях, по сути, является расширенной версией прошлогоднего «Акта о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA). На сей раз в нем предлагаются введение запрета на инвестиции в новые выпуски российского госдолга, блокировка операций российских банков, которые «поддерживают попытки вмешательства в иностранные выборы», ограничительные меры против российского киберсектора, а также физлиц, которые «потворствовали незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от имени президента Владимира Путина».

Законопроект предполагает введений санкций и против российских нефтегазовых компаний — ограничения должны коснуться людей, которые предоставляют «товары, услуги или финансирование» для поддержки нефтедобычи в стране, и инвестиций в зарубежные СПГ-проектов России.

Данил СЕДЛОВ, Forbes Staff

