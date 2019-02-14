14.02.2019 11:30 344

Новые возможные санкции со стороны США снова обвалили рубль. Вечером 13 февраля всего за час доллар подорожал на 66 копеек, евро — на 63 копейки.

Это произошло после того, как американские сенаторы внесли в Конгресс новую, более жесткую версию законопроекта о так называемых санкциях из ада. Речь идет об ограничениях для инвесторов на сделки с новым суверенным долгом России, а также санкциях против российских энергетических компаний и банков, передает Reuters . Утром 14 февраля российская валюта несколько стабилизировалась. Вчерашнее сильное падение было эмоциональной реакцией рынка на очередные новости о санкциях, говорит главный эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин:

— Это в первую очередь достаточно эмоциональная реакция рынка на те новости, которые выходили в последние два дня, то есть на возобновление обсуждения различных мер и ограничений. Есть ряд других факторов, все-таки сезонно рубль пока имеет достаточно большую поддержку, но так или иначе февраль-март — наверное, хорошие месяцы для рубля в целом. В дальнейшем ситуация будет скорее ухудшаться с точки зрения и платежного баланса, и внешней конъюнктуры целом. Объем рисков, формирующийся вне России, будет достаточно большим, поэтому, возможно, часть участников рынка на такой эмоциональной волне сейчас предпочли нарастить валютные свои активы и покупки доллара. Тот пакет, который мы видим сейчас, не очень сильно отличается от того, что мы видели осенью прошлого года.

— То есть если эта реакция эмоциональная, значит, она, по идее, должна схлынуть?

— Я думаю, что в краткосрочной перспективе здесь мы увидим волатильность на рынке, а если же смотреть среднесрочно, эта реакция действительно может уйти, особенно в конце месяца, когда будут налоговые выплаты. Но в целом я не очень для себя вижу, наверное, курс доллара ниже 65.

При этом остальные факторы, наоборот, вполне позитивны для рубля, отмечает начальник управления аналитических исследований УК «Уралсиб» Александр Головцов.

— Как раз все остальное на редкость позитивно. На развивающиеся рынки продолжается приток капитала в целом, конъюнктура нефтяного рынка вполне благоприятна. Так что здесь чем-то похоже на начало прошлого года, когда все рынки росли до февраля. Ситуация так складывается, что глобальные факторы как раз работают в поддержку рубля, а сейчас в минус работает только фактор, связанный с санкциями.

— Получается, что он перевешивает при этом все остальные?

— Просто в начале года участники рынка очень расслабились по отношению к внешнеполитическим проблемам. Все стали говорить, что вероятность санкций стала низкой, что ничего в ближайшее время по ним не будет происходить, но вот немножко отрезвели. Слишком много расслабленности было по этому поводу.

Днем 13 февраля российский Минфин успешно разместил ОФЗ на аукционах нового формата — ведомство впервые провело их без лимитов на объем предлагаемых бумаг. В итоге министерству удалось продать бумаги на 42 млрд рублей с минимальной премией к рыночной доходности выпусков. По мнению экспертов, это тоже могло работать на поддержку рубля.