14.02.2019 13:30 335

ВЭБ.РФ совместно с профильными институтами развития и Mail.Ru Group создают электронную платформу «для быстрого и простого доступа бизнеса к инструментам поддержки проектов в различных сферах», говорится в сообщении компаний. На платформе будет представлена линейка институтов развития — ВЭБ.РФ, Дом.РФ, корпорация МСП и Российского экспортного центра.

«Сегодня мы подписали документы о создании сервисной электронной платформы институтов развития. Инициатором проекта выступили ВЭБ.РФ, РЭЦ, корпорация МСП и ДОМ.РФ. Технологический партнер проекта — интернет холдинг Mail.ru Group. Платформа должна быть простой, удобной и понятной для пользователя, рассчитывающего на доступ к господдержке, — будь то представитель малого бизнеса, крупная компания или экспортер», — заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов.

Шувалов считает, что «комплексные решения поддержки», которые сможет получить бизнес, отразятся на «решении поставленных президентом и правительством задач по развитию экономики». По словам главы Дом.РФ Александра Плутника, платформа станет единой площадкой для «прозрачного взаимодействия институтов развития и предпринимательского сообщества». Пользователи электронной платформы смогут получить доступ к продуктам поддержки проектов, направленных на развитие российской экономики, добавил Плутник.

Совместную компанию — ООО «Развитие.Ру» — ВЭБ.РФ. и Mail.Ru Group была зарегистрирована в начале февраля. У ВЭБа в ней 40%, у Mail.Ru Group — 60%. ВЭБ и Mail.Ru не уточняют сумму инвестиций в проект и сроки его запуска.

