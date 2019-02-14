14.02.2019 15:30 319

Санкт-Петербургский городской суд повторно подтвердил законность решения первой инстанции, которая отказала ПАО "Сбербанк России" во взыскании одного миллиарда рублей, предоставленных в кредит НАО "Юлмарт", с его бенефициаров, сообщил РАПСИ в пресс-службе суда.

Иск на миллиард

Иск на один миллиард рублей плюс проценты был предъявлен совладельцам "Юлмарта" Дмитрию Костыгину, Михаилу Васинкевичу, Августу Мейеру и бывшему генеральному директору компании Сергею Федоринову. Дзержинский районный суд Петербурга еще в августе 2017 года в первой инстанции отметил, что поручителями по кредиту выступали не бенефициары, юридические лица, входящие в группу компаний, а именно "Юлмарт продуктово-закупочная компания", "Юлмарт региональная сбытовая компания" и "Юлмарт девелопмент". Апелляционная коллегия городского суда Петербурга в декабре 2017 года подтвердила, что непосредственно бенефициары не причинили убытков "Сбербанку России" при получении кредита. Истец тогда обжаловал вступившее в силу решение в Верховном суде РФ, но в кассации не нашли оснований для его отмены, но вернули на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, которая уже повторно подтвердила законность отказа в удовлетворении иска.

Мошенничество на миллиард

В пресс-центре Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк России" заявили, что о завершении тяжбы говорить преждевременно, и что банк продолжит защищать свои интересы. "Дмитрий Костыгин, несмотря на публичные заверения о желании достигнуть компромисса, в реальности так и не предложил Сбербанку ничего, кроме списания долга компании, бенефициаром которой является", — сказали в пресс-центре.

По словам адвокатов Костыгина, Сбербанку рекомендовано взыскивать кредитные средства а арбитраже или в рамках процедуры банкротства, тем более, что в отношении НАО "Юлмарт" и ООО "Юлмарт продуктово-закупочная компания" введены процедуры наблюдения. "Сбербанк России" уже предъявил требования о включении в реестр кредиторов компаний — на 2,7 миллиарда рублей к НАО "Юлмарт" и на 1,3 миллиарда рублей к ООО "Юлмарт продуктово-закупочная компания".

Задолженность в один миллиард рублей, не признанная в гражданском процессе, стала поводом для возбуждения в отношении Костыгина уголовного дела о мошенничестве. Защита в очередной раз готовится передать следователю определение суда, подтверждающее невиновность Костыгина. По мнению адвокатов, гражданский иск и уголовное дело — это следствие корпоративного конфликта.

Михаил ТЕЛЕХОВ

