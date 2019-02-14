14.02.2019 17:30 359

Рубль ускорил отрицательную динамику к вечеру четверга, в преддверии американской торговой сессии, и против него риски введения новых санкций США и вызванное ими же бегство нерезидентов из рублевых госбумаг, на что накладывается ухудшение ситуации в ряду развивающихся валют.

После 15.00 МСК было достигнуто значение 67,05 за доллар, худшее для рубля за последний месяц, и 75,53 за евро — февральский минимум российской валюты в паре с единой европейской.

От более сильного снижения рубль защищают продажи валютной выручки по выгодному для экспортеров высокому номинальному рублевому курсу доллара, также формальной поддержкой может выступать и достигшая многонедельных максимумов нефть.

По мнению Александра Бахтина из компании БКС Премьер, текущие движения в большей степени спровоцированы спекулянтами.

"Большие деньги" находятся в выжидательной позиции, оглядываясь на диалог по поводу антироссийских мер. Но в случае усугубления санкционной риторики темп снижения российских активов усилится", — полагает он.

К 15.25 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 67,00, и рубль теряет в цене почти три четверти процента.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" сейчас вблизи отметки 75,50, и здесь рубль дешевеет на 0,8 процента.

Накануне американские сенаторы представили законопроект, нацеленный наказать Россию за вмешательство в выборы в США и за агрессию на Украине новыми санкциями против ее банковского, энергетического сектора и госдолга.

"Всеобъемлющий характер обновленного законопроекта, в который включены практически все звучавшие до сих пор угрозы, за исключением санкций на вторичный рынок госдолга, и комментарии его авторов свидетельствуют об очень серьезном настрое. И в этот раз всё, действительно, может закончиться самыми жесткими ограничениями. Санкции на новый госдолг и пару госбанков мы считаем наиболее вероятными", — говорится в аналитическом обзоре компании Локо Инвест.

"Поскольку вариант предлагаемых санкций оказался жестче, чем прогнозировалось ранее, это может стать серьезным поводом к резкому падению рубля до 70,00-75,00 за доллар, впрочем, затем рубль может немного отыграть потери", — считает Анастасия Соснова из компании Фридом Финанс.

Ряд валют ЕМ-сегмента форекса ушли в минус после позитивного начала дня, однако рубль из-за санкционных рисков выглядит хуже аналогов.

Нефть марки Brent торгуется на лучших с ноября прошлого года уровнях, сейчас баррель оценивается в $64,50, что на 1,4 процента выше последних котировок среды. Поддержкой выступают надежды на прогресс в американо-китайских переговорах и данные о рекордном импорте сырой нефти Пекином.

Внешнеполитическое давление на рубль может усугублять покупка валюты Центробанком в рамках бюджетного правила. Узнать о том, проводит ли сегодня регулятор полноценные операции в рамках плановых и дополнительных покупок или сократил их на фоне возросшей волатильности, участники рынка смогут из отчетности ЦБ, выходящей в понедельник.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ