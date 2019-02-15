15.02.2019 09:10 385

Курс российской валюты в 2019–2020 годах останется примерно на текущем уровне. Рубль завершит текущий год на отметке 67 руб. за доллар, говорится в поступившем в РБК обзоре Альфа-банка.

Что ждет рубль в этом году

Курс рубля в 2019 году будет сильно зависеть от внешних факторов — санкций, повышения ставки ФРС США и интереса иностранного капитала к развивающимся рынкам, отмечают авторы доклада.

Экономисты отмечают пессимизм инвесторов, причем внутренняя экономическая повестка в России мало влияет на их решения. Например, рынок полностью проигнорировал рост профицита текущего счета России в 2018 году до максимальной с 2006 года отметки в 7% ВВП. Не было и соответствующей реакции на снятие американских санкций с UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски.

Минимально на курс, в отличие от 2016–2017 годов, повлияет монетарная политика ЦБ. Аналитики не видят предпосылок для снижения ключевой ставки. К тому же, как показала приостановка закупок валюты Минфином с августа по конец 2018 года, эта мера хотя и стабилизировала курс, но укрепить его не смогла. Рубль в 2018 году ослабел на 17%, завершив год на уровне 69,5 руб. за доллар после двух лет роста.

Повышение цены на нефть тоже почти не отразится на курсе, утверждают в Альфа-банке. Каким будет курс рубля в 2019–2020 годахАльфа-банк определил справедливую стоимость рубля на основе четырех метрик. Три из них показали, что на горизонте 2020 года рубль не укрепится по сравнению с расчетами августа 2018 года. «Рубль с большой вероятностью останется в диапазоне 65–70 руб. за доллар, нежели укрепится», — считают аналитики.

Об укреплении по сравнению с подсчетами 2018 года говорит только оценка на основе доли сырьевого экспорта в ВВП. Превысив ожидания, он вырос со $194 млрд в 2017 году до $262 млрд по итогам 2018 года. В результате оценка равновесного курса поменялась с 70 до 65 руб. за доллар.

Второй, монетарный, подход опирается на сравнение динамики денежных индикаторов и резервов ЦБ. Оценки по нему не изменились — 70 руб. за доллар на конец 2020 года.

Курс рубля составит 62 руб. за доллар без учета премии за санкции и 69 руб. за доллар — с учетом. Эти оценки основаны на сравнении динамики промышленного производства в России и США. «С 2014 года фактический курс рубля устойчиво отклоняется от равновесного, что может говорить о возникновении на рынке постоянной премии за санкции», — подчеркивают авторы обзора.

При анализе паритета процентных ставок (соотношение текущих ставок в России и США) равновесная стоимость рубля составит 63 руб. за доллар.

Курс рубля на конец 2019 года в 67 руб. за доллар адекватен реальности, если ожидаемые санкции не будут более жесткими, прокомментировал РБК прогноз Альфа-банка главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Учитывая геополитические риски в отношении России, прогнозируемый курс рубля может существенно сдвигаться в сторону ослабления. Курс в 67 руб. за доллар будет, если США введут санкции против нового госдолга, ограничат расчеты в долларах некоторым банкам, не включая крупнейшие», — отметил экономист.

Ниже рубль может упасть, если США введут санкции на любые сделки с суверенным долгом — как в отношении новых выпусков, так и в отношении текущего суверенного долга, а также против инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа и нефтяной отрасли. «В таком случае давление на Россию будет уже несопоставимо выше. Учитывая риск расширения санкций, у рубля есть потенциал для ослабления к уровню 70–75 руб. за доллар», — отметил экономист.

Ольга АГЕЕВА