15.02.2019 09:20 307

Стоимость обязательной автогражданки снизилась для легковых автопарков, а также для автобусов, использующихся для заказных перевозок. А цена страховки для автобусов,которые совершают регулярные перевозки, наоборот, выросла. Рекордсменом по стоимости полиса стала страховка для трамваев.

Такие данные приводит Российский союз автостраховщиков. Согласно этим данным в целом по России стоимость страховки с начала года снизилась на 1,7 процента — до 5569 рублей. В 61 регионе она упала почти на 7 процентов.

На 5-7 процентов снизилась средняя стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей физлиц в республиках Коми, Татарстан, Мордовия, в Мурманской, Пензенской и Брянской областях, а также в Ненецком автономном округе. Более чем на 3 процента подешевели полисы в Чеченской Республике, Ульяновской, Тульской, Саратовской, Ивановской, Псковской, Вологодской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

На 2 процента снизилась стоимость страховки в Тюменской, Новгородской, Самарской, Воронежской, Курской, Кировской, Свердловской, Оренбургской, Томской, Костромской, Владимирской областях, республиках Марий Эл и Алтай, Еврейском, Чукотском, Ханты-Мансийском автономном округах, а также в Забайкальском и Пермском краях.

Более чем на 1 процент сократилась цена ОСАГО в Москве, Республике Башкортостан, Кемеровской, Рязанской, Калининградской, Орловской, Архангельской, Челябинской, Тамбовской областях, Алтайском, Краснодарском, Ставропольском, Камчатском и Красноярском краях.

До одного процента подешевела страховка в Санкт-Петербурге, Московской, Омской, Ростовской, Калужской, Ярославской, Нижегородской, Белгородской, Волгоградской и Тверской областях, Чувашской и Удмуртской республиках, а также в Хабаровском и Приморском краях.

Снижение стоимости страховки коснулось владельцев транспорта — юридических лиц. В целом по России полисы для них подешевели на 12,8 процента — с 7869 рублей до 6860 рублей. Однако такое счастье распространилось не на всех.

Повышение средней стоимости полиса обязательной автогражданки РСА отмечает для четырех категорий транспорта. На троллейбусы стоимость страховки выросла на 5,5 процента, с 9278 до 9791 рублей. На трамваи она увеличилась на 13,7 процента — с 4420 до 5026 рублей. А на автобусы, используемые для регулярных перевозок, увеличилась на 13,1 процента. С 12 707 до 14 377 рублей.

Также ОСАГО подорожало для такси на 2,3 процента.

Владимир БАРШЕВ

