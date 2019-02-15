15.02.2019 09:40 541

Замоскворецкий районный суд Москвы снял обеспечительный арест с имущества бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Судья Лариса Семенова, оглашая постановление, подчеркнула, что поскольку осужденный уже уплатил штраф в 130 миллионов рублей, просьбу о снятии ареста с его имущества следует удовлетворить.

Заседание суда прошло в отсутствие Улюкаева, который не пожелал участвовать в процессе даже по видео-конференц-связи.

Под арестом находились земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, деньги на банковских счетах и изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра и другое имущество.

Бывший министр отбывает наказание в колонии под Тверью. Он был приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов. Получил он эту немалую сумму в офисе главы "Роснефти".

Как установило следствие, а затем подтвердил суд, деньги Улюкаев получил за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" компанией "Роснефть". В это время за подозреваемым следили оперативники спецслужбы. И когда служебный "Мерседес" Улюкаева отъезжал от "Роснефти", машину задержали. А в багажнике обнаружили саквояж с 2 миллионами долларов.

Сам осужденный считает себя жертвой провокации.

Напомним: этот многомиллионный штраф, наложенный по приговору этого же Замоскворецкого райсуда столицы в декабре 2017 года, был полностью списан по настоянию Улюкаева судебными приставами. Для того чтобы снять эти деньги и перечислить в госбюджет, было принято специальное решение суда на временную разблокировку личного банковского счета экс-министра. Сколько всего там находилось денег — следователи не сообщили.

Владимир ФЕДОСЕНКО

