15.02.2019 09:50 365

Своими сомнениями в справедливости разговоров о высокой комиссии банков за эквайринг в эфире РБК на полях Российского инвестиционного форума поделился глава банка «Открытие» Михаил Задорнов. По его словам, сейчас средняя комиссия составляет 1,5%. При этом большую часть комиссии банки возвращают клиенту в виде кэшбэка. «Нет никакой единой ставки эквайринга. И нет никаких 3%», — добавил Задорнов.

Глава «Сбербанка» Герман Греф, со своей стороны, предупредил, что снижение комиссий за эквайринг может привести к негативному для рынка эффекту. По его словам, если снизить комиссии до европейского уровня в 0,3%, банк переложит расходы на покупку и обслуживание терминалов для оплаты картами на ритейлеров. И тогда платить им придется больше, чем при нынешних комиссиях.

Коллег поддержал первый зампред Совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев.

Олег Сысуев

первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка

«Знаете, я очень рад, что Михаил Михайлович сказал об этой проблеме. Сказал очень конкретно. И я могу только подтвердить его слова и с точки зрения цифр, и с точки зрения содержания проблемы. И это опять-таки эффект популизма, который у нас очень распространен и заразен. Исходит он из Госдумы, от всякого рода людей, которые хотят как бы понравиться народу. На самом деле сейчас на рынке дикая совершенно конкуренция за розничного клиента и мне кажется, что сейчас создана такая рыночная ситуация, что она оптимальным образом регулирует все взаимоотношения внутри этого рынка. Это очень сложная, очень конкурентная среда. Здесь невозможно никакого сговора по определению, невозможно какого-то манипулирования. Невозможно, потому что слишком много участников».

После заявлений Задорнова Ассоциация компаний интернет-торговли распространила заявление своего президента Артема Соколова. «Тот факт, что глава крупного банка не видел таких комиссии, вовсе не означает, что их нет на рынке. Комиссия в 3% является типичной для интернет-магазинов. Чем меньше размер бизнеса, тем выше размер комиссии за прием карт», — утверждает Соколов.

За снижение комиссий выступают и независимые АЗС. Даже 1,6% за эквайринг для этого бизнеса — слишком много, считает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Евгений Аркуша

президент Российского топливного союза

«На розничном топливном рынке эквайринг 1,5 — 1,6%. Я про 3% никогда не говорил. И этот эквайринг составляет примерно 15% всех наших операционных расходов. Да, я согласен с господином Задорновым в том, что любое регулирование должно быть очень тонким и взвешенным. Тем не менее, у нас в топливном рынке на сегодняшний день существует прямое ручное регулирование цен. Соглашение действует с нефтяными компаниями. Сначала была заморозка цен, потом индикативные мелкооптовые цены. Вот абсолютно прав в том, что должно быть тонко и взвешенно, но, к сожалению, у нас есть ручное регулирование, которое привело к тому, что в прошлом году розничный топливный рынок был убыточным у всех. Поэтому мы хотим для того, чтобы выйти в какие-то более менее нормальные уровни рентабельности, сокращать расходы. Эквайринг банковский — это наши прямые расходы. У нас нет претензий к нашим банкам, они транслируют те условия, которые им диктует международная платежная система. В то же время мы понимаем, что в Европе эти же ставки в 0,2-0,3% существенно ниже. Почему к нам такое предвзятое отношение? Может это один из вариантов санкций? Трудно судить».

Ранее Владимир Путин назвал «квазиналогом» комиссии за безналичный расчет за товары и услуги, сказав, что в России они составляют 3%, тогда как в других странах находятся на уровне 0,2%. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что «эта цифра прозвучала в вопросе от непосредственных пользователей».

Минпромторг вернется к обсуждению стоимости эквайринга для ритейла. Об этом в кулуарах сочинского форума заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов, допустив введение единых ставок.