15.02.2019 10:00 572

Банк «Возрождение», который в прошлом году приобрела группа ВТБ, может вновь сменить собственников. По данным "Ъ", рассматривается несколько вариантов — от присоединения «Возрождения» к связанному с ВТБ Почта-банку до продажи его инвесторам из Московской области. Эксперты отмечают, что объединение двух банков не несет явной выгоды, но в любом случае «Возрождение» в результате смены основного собственника будет лучше защищен от текущих и возможных будущих санкций.

Глава ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля неожиданно объявил, что изменил свои планы в отношении банка «Возрождение». «Это секрет,— заявил Андрей Костин.— Будет сюрприз, может, и не будет интегрирован в банк ВТБ, посмотрим». Группа ВТБ, ставшая в октябре 2018 года владельцем сначала 85% акций «Возрождения», а позже — 96,3% акций, планировала присоединить эту кредитную организацию к банку ВТБ. Господин Костин уточнил, что на его решение повлияло «настроение». «Может быть, интегрируем его куда-нибудь»,— добавил он. В пресс-службе ВТБ отказались прокомментировать слова главы банка.

Источник "Ъ" в ВТБ рассказал, что сейчас рассматривается несколько вариантов дальнейшей судьбы «Возрождения». «Есть разные сценарии,— пояснил он.— Мы финализируем со всеми плюсами и минусами, самое позднее до середины года».

Другой источник "Ъ" в группе ВТБ заявил, что одним из возможных вариантов является присоединение «Возрождения» к Почта-банку. Сам он объяснил это необходимостью защиты банка от санкций. Почта-банк, которым ВТБ, как и «Почта России», владеет на 49,999%, не находится под санкциями, в отличие от ВТБ. Кроме того, в среду стало известно о подготовке новых американских санкций в отношении РФ, направленных в том числе против банковского сектора. Комментируя разработку этих мер, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже призвал «готовиться к худшему». Не исключено, что это и повлияло на настроение господина Костина.

Впрочем, по словам еще одного собеседника "Ъ", ВТБ также рассматривает возможность продажи «Возрождения» подмосковным властям. Продажу банка рыночному инвестору не исключает и один из собеседников в группе ВТБ. Однако ни один из источников не приводит детали возможной сделки, в том числе, идет ли речь непосредственно о правительстве региона, либо о структурах, связанных с его руководством.

«Возрождение» всегда отличался очень сильными позициями по обслуживанию клиентов в Московской области. Прежние владельцы банка (и Дмитрий Орлов, и братья Ананьевы) проводили политику, которая позволяла «Возрождению» часто обходить даже Сбербанк по заключению контрактов с региональными властями, рассказывали собеседники "Ъ". Когда другой актив Ананьевых — Промсвязьбанк — был отправлен на санацию, а ясности с тем, кто станет новым владельцем «Возрождения», еще не было, банк несколько ослабил позиции.

Пресс-службы ВТБ, Почта-банка, «Почты России» отказались от комментариев по вопросу объединения двух банков. Пресс-служба правительства Московской области не ответила на вопросы "Ъ".

«С экономической точки зрения более логично присоединение "Возрождения" к ВТБ,— говорит глава компании "Национальные кредитные рейтинги" Кирилл Лукашук.— К этому подталкивает формат бизнеса "Возрождения" и логика стратегии». Другой эксперт считает, что бизнес двух банков трудно объединить: Почта-банк ориентирован больше на розницу, причем по всей стране, тогда как «Возрождение» работает преимущественно с юридическими лицами в отдельном регионе. При этом, по оценке собеседника "Ъ", такая реорганизация потребовала бы докапитализации Почта-банка по меньшей мере на 9–10 млрд руб. Впрочем, не слишком реалистичным экспертам раньше казалось и само создание банка при участии «Почты России».

Виталий СОЛДАТСКИХ, Светлана САМУСЕВА, Вероника ГОРЯЧЕВА