15.02.2019 10:40 579

Штрафы за несвоевременный расчет по кредитам, который был допущен компанией из-за ошибочной блокировки счетов по решению ИФНС, могут быть взысканы с налоговой службы. Главное, чтобы заблокированных средств на счетах компании хватало на расчеты с банком. К таким выводам пришли в Арбитражном суде Поволжского округа. Эксперты отмечают, что решение создает важный прецедент, которым могут воспользоваться налогоплательщики, заручившись поддержкой банков-кредиторов.

Арбитражный суд Поволжского округа направил на новое рассмотрение дело самарской компании «ЛТ-Группа», которая через суд взыскивала с Федеральной налоговой службы (ФНС) убытки, причиненные необоснованной блокировкой счетов.

По итогам выездной проверки налоговики выявили у компании недоимку 6,8 млн руб. и 3 июля 2017 года ИФНС приняла решение о приостановлении всех расходных операций по счетам организации в качестве обеспечительных мер. В результате компания допустила просрочку по кредитным обязательствам. Однако 5 октября 2017 года Управление ФНС по Самарской области, рассмотрев жалобу «ЛТ-Группы» на необоснованные доначисления, снизило сумму недоимки до 29 тыс. руб.

Налогоплательщик подал иск о взыскании с ФНС убытков в размере 197 тыс. руб., возникших в связи с невозможностью исполнения обязательств по кредитным договорам. Заблокированные 3 июля счета не позволили произвести вовремя расчеты по овердрафту с банком «Уралсиб», санкции за просрочку составили 182 тыс. руб. Невозможность своевременно гасить кредит в СКБ-банке привела к ущербу еще на 15 тыс. руб. Если бы ИФНС исходно корректно определила размер санкций, то в ограничении расходных операций не было бы необходимости, так как средств на счетах в банке было достаточно для расчета с бюджетом, указал истец.

Первая судебная инстанция и апелляция в удовлетворении исковых требований отказали, не увидев причинно-следственной связи между блокировкой расходных операций ИФНС и убытками от невозможности рассчитаться по кредитам. Кассация же решила иначе и направила дело на новое рассмотрение, дав указание суду определить, имелись ли достаточные денежные средства на счетах компании для погашения кредитных обязательств (с учетом поступающих на счет в период блокировки).

Оперативно получить комментарий в «ЛТ-Группе» не удалось. В ФНС от комментариев отказались. Схожий спор рассматривался в суде по делу «Метро Кэш энд Керри», отмечает партнер юридической фирмы «Тиллинг Петерс» Екатерина Болдинова. Ритейлер взыскал с налоговиков 1,9 млн руб. убытков в связи с блокировкой счета, но только от упущенной выгоды от неразмещения средств в депозит. При этом госпожа Болдинова отмечает, что дело было уникальным, а убытки доказывались при активном участии банков. Ситуация с «ЛТ-Группой» более распространенная, указывает Екатерина Болдинова, в нее «может попасть почти любой налогоплательщик, и убытки от невозможности погашения кредитных обязательств более очевидны». По мнению руководителя налоговой практики юридической компании «Арбитраж.ру» Дениса Черкасова, доводы Арбитражного суда Поволжского округа могут быть использованы и другими налогоплательщиками в аналогичных спорах.

При этом помочь заемщикам в доказательстве, что именно блокировка счетов налоговиками не позволила рассчитаться по кредитному договору, также могут банки. По словам партнера Taxology Алексея Артюха, если налогоплательщик представит документы из банка о том, что ранее просрочек не было, что погашение кредитов являлось обычной хозяйственной деятельностью компании на протяжении длительного периода времени, то документ «может быть важным аргументом для суда».

В банках готовы помочь с документами. Так, в СКБ-банке сообщили "Ъ", что могут выдать клиенту справку о том, что банк проводит оценку кредитных рисков по клиенту, включающую оценку представляемой заемщиком информации, в соответствии с нормативными документами Банка России, а также представить данные о его ссудной задолженности. В «Уралсибе» отметили, что банк выдает справки об отсутствии либо наличии просрочек и их длительности.

Вероника ГОРЯЧЕВА, Анна ЗАНИНА