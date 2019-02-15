15.02.2019 10:50 484

В июле застройщики перейдут на новую схему финансирования проектов. О том, как это отразится на ценах на жилье и кому не разрешат довести объекты по старым правилам долевого участия, рассказал в интервью «Газете.Ru» вице-премьер Виталий Мутко.

— Виталий Леонтьевич, застройщики бьют тревогу и говорят о том, что новые требования к финансированию строительных проектов могут привести к росту цен на жилье до 15%. Вы ожидаете сильного удорожания жилья?

— Расчет будет зависеть от множества факторов, в том числе от готовности проекта, инженерной его подготовки, стоимости ресурса. Понятно, что ранее ресурс этот, по сути, был бесплатным — деньги шли от инвестора или участников долевого строительства. Сейчас же деньги в интересах защиты людей будут храниться в банках, на специальных эскроу-счетах. Но мы надеемся, что большого роста цен не будет.

— Но как все-таки сдержать цены?

— Постараемся сделать все, чтобы переход на новую систему финансирования жилых проектов был поэтапным и плавным. Чтобы не было такого, что 1 июля 2019 года, когда заработают новые правила, обязательные для застройщиков, все сразу перешли на проектное финансирование.

Мы за февраль разработаем критерии. Пока решение не принято, есть разные подходы: кто должен переходить, как переходить. Я надеюсь, что удастся не допустить большого скачка цен на жилье. Но и потом, все-таки спрос на рынке это отрегулирует.

— Что касается тех застройщиков, которые хотят достроить проекты по старой схеме, они могут рассчитывать на какие-то послабления?

— Здесь все очень просто. Например, сегодня в строительстве находится 132 миллиона квадратных метров. На 1 июля, я думаю, что в стройке останется где-то 95 миллионов квадратных метров жилья. Мы их серьезно проанализировали и сейчас видим, что где-то уже объекты свыше 30% готовности, по которым привлечены договора долевого участия. Будет таких где-то 70-75 миллионов квадратных метров. Они могут спокойно получить возможность (достройки по предыдущей схеме — ред.) по старым проектам.

— Что будет с теми застройщиками, кто уже начал строить, но готовность объекта ниже?

— Те проекты, которые слабо развиты, начаты, но еще не привлечены средства дольщиков или есть какие-то проблемы или риски, они, конечно, не получат права строить по старым правилам.

Но мы договорились предусмотреть некий механизм. Во-первых, ряду субъектов мы дадим исключительное право инвестировать достройку объектов, передадим им права по доведению проектов. Регионы, которые на это будут не способны, мы докапитализируем через Фонд защиты прав дольщиков. Он получит право довести объекты через соответствующие гранты.

Это будет плавный переход в два-три года. Но с 1 июля 2019 года новые проекты будут строиться уже по новым правилам.

— Что касается ипотеки, рынок растет, но и ставки в этом году начали расти. Нужна ли новая программа субсидирования процентной ставки?

— Мы очень серьезно обсуждали эту тему. Пока исходим из того, что нужно посмотреть, что будет с января по март. На самом деле, в последние годы рынок ипотеки показал значительный рост — 1,5 миллиона кредитов. Когда ставка снизилась ниже 10%, пошел большой рост объема ипотечных кредитов.

Сегодня крайне важно, как будет развиваться экономика, пока крайне сложно говорить. Поэтому нужно посмотреть, что будет происходить с динамикой выдачи ипотеки.

Пока действует программа по субсидированию ставки при рождении ребенка — ставки до 6%, в том числе изменения по программе для семей на Дальнем Востоке.

Сегодня также поднимали вопрос по молодым семьям. Возможно, мы еще и здесь посмотрим по позициям.

Евгения ПЕТРОВА