15.02.2019 11:00 345

Рубль начал торги пятницы незначительными изменениями после волатильности предыдущих двух сессий, спровоцированной рисками введения новых санкций США. Активность может быть пониженной перед длинными американскими выходными и в ожидании дальнейшего развития санкционной тематики.

На стороне рубля — дорогая нефть и фактор стартующего сегодня налогового периода. Против же российской валюты, помимо внешнеполитических рисков, формально играет покупка валюты Центробанком в рамках бюджетного правила, хотя и небольшая по объему.

По мнению Елены Кожуховой из компании Велес Капитал, утром нельзя исключать некоторого спада напряжения на локальных рынках ввиду отсутствия новостей на тему санкций.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 66,69, и рубль теряет четыре копейки.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" сейчас вблизи отметки 75,23, и здесь рубль дорожает на пять копеек.

Нефть марки Brent торгуется вблизи лучших с ноября прошлого года уровней, достигнутых сегодня за счет сокращения добычи участниками пакта ОПЕК+ и частичного закрытия крупнейшего шельфового месторождения Саудовской Аравии. Сейчас баррель оценивается в $64,87, что на полпроцента выше последних котировок четверга.

На форексе доллар США в небольшом плюсе против евро и корзины из шести валют, котировки вблизи отметок $1,1285 и 97,05 соответственно

В среду американские сенаторы представили законопроект, нацеленный наказать Россию за вмешательство в выборы в США и за агрессию на Украине новыми санкциями против ее банковского, энергетического сектора и госдолга, и на следующие сутки после этой новости рубль показал существенное снижение, достигнув вчера одномесячного минимума 67,16 за доллар.

"В ситуации высокой неопределенности, как и всегда, фокус останется на тактическом сокращении позиции в рисковых активах. Особенно в ситуации, когда с начала года и рубль, и ОФЗ встретили спрос со стороны иностранных инвесторов на волне вновь возникшего интереса к операциям carry trade", — говорится в аналитическом обзоре Росбанка.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ