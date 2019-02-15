15.02.2019 15:30 438

В мае прошлого года группа ВТБ договорилась о продаже страховой группе «Согаз» компании «ВТБ Страхование». По условиям сделки ВТБ получала не только денежную компенсацию, но и 10% «Согаза». Как выяснил Forbes, передача акций «Согаза» в пользу ВТБ состоялась за счет пакета акций страховщика, которым владела Ксения Франк, дочь миллиардера Геннадия Тимченко.

Пакетом в 10% акций «Согаза» ВТБ владеет через компанию «Кордекс». С 2009 года бенефициаром «Кордекса» был Геннадий Тимченко — через эту компанию ему принадлежало 12,5% «Согаза». В 2014 году бизнесмену, оказавшемуся под американскими санкциями, пришлось избавиться от части своих активов. «Новая газета» писала, что владельцем пакета в «Согазе» стала Ксения Франк, однако официально это не подтверждалось. Теперь представитель Тимченко подтвердил Forbes, что Ксения Франк продала принадлежавшие ей 12,5% акций в страховщике. Он уточнил, что сделка прошла «на рыночных условиях», однако раскрывать ее детали и сумму не стал. «Инвестиции в «Согаз» были для Ксении Франк финансовыми», — добавил представитель Тимченко.

У кого после передачи ВТБ 10%-пакета «Согаза» остались 2,5% акций страховщика? Сейчас таким пакетом через компанию «Спектр» владеет некий Владимир Петрович Колбин — так же, как писали «Ведомости», зовут сына участника списка Forbes Петра Колбина. Телеканал «Дождь» называл Петра Колбина другом детства Владимира Путина. А Геннадий Тимченко рассказывал, что в начале 2000-х Колбин вместе с ним участвовал в создании нефтетрейдера Gunvor. В 2008 году Тимченко и Колбин выкупили за $600 млн у «Газпромбанка» 74,9% проекта «Ямал СПГ», которые через несколько лет продали «Новатэку» Леонида Михельсона за $1,6 млрд. У Тимченко есть совместные проекты и с Владимиром Колбиным. Им принадлежит винодельня «Усадьба Дивноморское» в Краснодарском крае, в состав которой входят 47 га виноградников.

В ВТБ и «Согазе» не ответили на запрос Forbes.

Ксения Франк с 2017 года входит в рейтинг богатейших женщин России . Она входит в совет директоров принадлежащего отцу железнодорожного оператора «Трансойл», а также возглавляет наблюдательный совет Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Дочь Тимченко замужем за Глебом Франком — сыном гендиректора государственной судоходной компании «Совкомфлот» Сергея Франка. В 2014 году, избавляясь от активов, Тимченко продал зятю 30% компании «Русское море».

Крупнейший акционер «Согаза» с долей 32,3% — компания «Большой дом 9». Около 50% в ней принадлежит миллиардеру Юрию Ковальчуку и его супруге Татьяне, остальными акциями владеют топ-менеджеры и совладельцы «АБР Менеджмент», управляющей активами банка «Россия». Второй по размеру пакет страховой группы (21,19%) принадлежит «Газпрому» и его дочерним структурам.

Дмитрий ЯКОВЕНКО, Forbes Staff

