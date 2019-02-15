Негосударственный пенсионный фонд «Газфонд», управляющий пенсионными резервами, оказался на второй строчке снизу в рейтинге по доходности пенсионных резервов за пять лет — с 2013-го по 2017 годы. Такие данные приводятся в обзоре Pension & Actuarial Consulting (есть у Forbes). Доходность фонда за указанный период составила всего 13,62%, ниже только у НПФ «Профессиональный» с резервами в 3,3 млрд рублей — он заработал лишь 3%. Этот показатель значительно меньше накопленной инфляции — 44,6%. Даже если бы клиенты фонда положили средства на депозит — они бы заметно выиграли в доходности, получив 41,8%. Число клиентов НПФ «Газфонд» в конце 2017 года составляло более 230 000 человек.

Если посмотреть на показатели доходности по годам, то она стабильно невысокая и никак не коррелирует с кризисами на фондовом рынке. В 2013 году доходность инвестиций «Газфонда» составила 2,8%, в 2014-м — 1,7%, в 2015-м — 3%, в 2016-м — 2,2%, в 2017 году — 3,3%.

НПФ «Газфонд» — самый крупный фонд по управлению пенсионными резервами — средствами, предназначенными для формирования дополнительной пенсии. В большинстве случаев договоры о таких пенсиях, подобно полисам добровольного медицинского страхования, заключаются в рамках социальных пакетов работодателей, рассказывает ведущий аналитик «Пенсионных и актуарных консультаций» Евгений Биезбардис. Причем компания зачастую софинансирует взносы своих сотрудников, например, из своих средств удваивает каждый рубль, уплаченный работником. Компании, организующие корпоративные пенсионные программы, могут закладывать обязательство фонда по гарантированию минимальной годовой доходности. В этом случае, если фонд получил доход меньше необходимого, он доплачивает разницу за свой счет.

Объем корпоративных пенсий в НПФ «Газфонд» составляет 374 млрд рублей, крупнейший клиент этого фонда — «Газпром». Ежегодно «Газпром» отчисляет десятки миллиардов рублей за своих работников: в 2017 году его пенсионные взносы составили 19,4 млрд рублей, или 88,7% от общей суммы полученных взносов «Газфондом», в 2016 году — 17,7 млрд рублей, или свыше 90% от общего объема взносов. Почти половина этих средств приходится на страховые контракты.

Корпоративные пенсии Газпромбанка формируются в НПФ «Газпромбанк-фонд», накопленная доходность которого значительно лучше, чем у «Газфонда» — 47%.

Управлением резервов НПФ «Газфонд» занимается возглавляемая Анатолием Гавриленко УК «Лидер», которая на 44% принадлежит самому «Газфонду» , на 25% — «Газпрому» и на 27% — ВЭБу, а также дочерняя структура УК «Лидер» — УК «Северянка».

В пресс-службе НПФ «Газфонд» и УК «Лидер» не ответили на запрос Forbes.

Данные Pension & Actuarial Consulting

Схема номер один

На сайте пенсионного фонда «Газфонд» указаны доходности с 2005 года далеко не по всем пенсионным схемам — лишь со второй по пятую. При этом в отчетности фонда упоминаются также первая, шестая и седьмая схемы. Показатели доходности по опубликованным схемам выглядит неплохо — цифры зачастую двузначные. Однако, как говорит собеседник Forbes, близкий к НПФ «Газфонд», именно на первую пенсионную схему приходится большая часть резервов и именно по ней традиционно демонстрируются слабые показатели. По его словам, «Газпром» не использует в этой схеме софинансирование в чистом виде, когда отчисления с зарплаты работника и со средств компании происходят совместно, а отчисляет за своих сотрудников средства самостоятельно.

Пенсионная схема №1— это солидарная схема с установленными размерами пожизненных выплат, говорится в отчетности фонда. Вкладчики — «Газпром», а также его дочки. Контракты по этой схеме относятся к страховым, то есть фонд может выплатить определенную сумму в случае смерти участника в размере десяти негосударственных пенсий, а также в случае появления инвалидности третьей и второй степени. Вкладчик имеет право перевести выкупную сумму в другой фонд с письменного согласия всех участников, в отношении которых действует пенсионный договор.

Солидарная система означает, что средства, поступающие в фонд, не распределяются на лицевые счета, а хранятся в «общем котле», и сотрудники, выходя на пенсию, им пользуются до его исчерпания, говорит гендиректор компании «Пенсионный партнер» Сергей Околсенов.

Как пояснил собеседник Forbes, близкий к НПФ «Газфонд», это действительно массовая схема, предназначенная для всех работников «Газпрома». «Отчисления по ней производит только работодатель, фиксированная доходность по ней не закреплена в договоре. Однако в договоре прописан конкретный размер пенсии, который зависит от зарплаты сотрудника — эту сумму он будет получать при достижении пенсионного возраста. В этом плане у работника есть только риски, что она не будет хорошо проиндексирована», — говорит собеседник.

Первая схема предполагает несколько видов структурирования выплат. Один подразумевает, что фонд должен будет зарабатывать не менее конкретной величины. В этом случае НПФ должен либо заработать эту доходность, либо направить ее из своих средств. Второй вариант предполагает, что фонд будет проводить индексацию пенсий клиентов в зависимости от размера дохода, который не гарантируется в договоре.

«Схема №1 была придумана на этапе формирования фонда и была создана исключительно для работников «Газпрома», и по этой схеме достаточно высокие пенсии. Движения по счету, доходность по этой схеме не влияют на размер уплачиваемой пенсии. Что бы ни происходило, работники будут получать столько, сколько им пообещали в момент оформления договора. Но в этой схеме создается риск индексации», — рассказывает собеседник Forbes.

Согласно отчетности фонда, большая часть активов НПФ «Газфонд» — это инвестиции в «Газпром» и ГПБ. По словам собеседника Forbes, близкого к НПФ, если в нулевые эти активы росли, то в новом десятилетии тренд изменился, поэтому фонд решил не брать на себя ответственность за доходность пенсий и отвечает лишь за их сохранность.

В отчетности группы «Газфонда» говорится, что изменение справедливой стоимости «Газпрома» и Газпромбанка оказывает существенное влияние на финансовые результаты группы. «Газфонду» принадлежит 1,06% акций «Газпрома» и 41,6% бумаг Газпромбанка. «Акции «Газпрома» долгие годы показывают слабую динамику из-за того, что у компании очень высокие капитальные и операционные расходы и низкие дивиденды. «Газпром» очень неохотно делится прибылью с миноритариями. Инвесторы и аналитики отмечают в качестве негативных факторов для акций «Газпрома» низкую транспарентность бизнеса и сложность контроля за действиями менеджмента ввиду отсутствия независимого совета директоров», — комментирует гендиректор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.

А вот справедливая стоимость пакета «Газпромбанка» в последние годы на балансе «Газфонда» только росла — с 2015-го по 2017 годы оценка выросла со 155 млрд до 177 млрд рублей, говорится в отчетности МСФО. Число акций оставалось неизменным — изменилась только доля НПФ в Газпромбанке из-за допэмиссии в июле 2017 года. Дивидендный доход фонда от владения долей в Газпромбанке в 2017 году составил 3 млрд рублей, в 2016-м и 2015 годах его не было, в 2014 году — 3,3 млрд рублей. От владения долей в Газпроме — 2 млрд рублей в 2017 году, 2,5 млрд рублей в 2016 году, 2,2 млрд рублей в 2015 году и почти 3 млрд рублей в 2014 году.

Давление на показатель качества активов НПФ оказывает низкий уровень ликвидности вложений фонда в паи ЗПИФ, которые к концу года 2017 года составляли 20,4% резервов, предполагало в марте агентство «Эксперт РА». Его аналитики также отмечали, что один из негативных факторов в оценке — это невысокая доходность от размещения пенсионных резервов на горизонте 2014-2017 годов.

На резервы НПФ «Газфонд» приобретались паи ЗПИФ и акции технических компаний («ГАЗКОН», «ГАЗ-Тек» и «Газ-Сервис»), писал Forbes со ссылкой на инвестиционный портфель фонда по итогам 2015 года. Смысл этих сделок, по предположению управляющего директора «Эксперт РА» Павла Митрофанова, был в том, чтобы в полной мере не отражать в отчетности вложения в Газпромбанк. Еще около 48 млрд рублей средств «Газфонда» в 2015 году было вложено в три закрытых ПИФа недвижимости: «Перспективные инвестиции», «Новые горизонты» и «Электрон».

Среди крупных акционеров НПФ «Газфонд» — «Газпром» (12%) и СОГАЗ (19%).

Зона уязвимости

Пенсионные резервы были первым продуктом, с которым начали работать НПФ на заре своего существования в России — позже они стали участниками и накопительных программ, говорит Евгений Биезбардис. Особенность пенсионных резервов в том, что они не гарантированы государством, в отличие от пенсионных накоплений. Но зато доходность по итогам года не может быть отрицательной, отмечает он.

Основная разница между резервами и накоплениями, в том, что резервы — это фактически средства самих клиентов, а пенсионные накопления — это государственные средства, разнесенные на личные счета, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин. «Поэтому для резервов предусмотрен более мягкий вариант перечня активов, куда они могут быть инвестированы. В России основная масса резервов — это не средства физических лиц, а деньги корпораций, обычно с государственным участием», — отмечает финансист. Фонды имеют право самостоятельно размещать средства пенсионных резервов в российские госбумаги, банковские депозиты и остальные активы, предусмотренные ЦБ.

То, что требования к НПФ с резервами традиционно были мягче, в итоге привело к тому, что их портфели оказались слабее, чем портфели накоплений — много ПИФов и ЗПИФов. Впрочем, НПФ с резервами понимали, что грядет стресс-тестирование, и старались привести портфели в порядок. «Если вдруг возникнут какие-то проблемы у фондов с резервами — будет определенный социальный резонанс, так как крупные фонды связаны с крупными государственными компаниями: НПФ «Благосостояние» — с РЖД, НПФ «Газфонд» — с «Газпромом», НПФ «Траснефть» — с «Траснефтью», — объясняет Ногин.

ЦБ обязал пенсионные фонды с резервами до 2019 года раскрыть структуру акционеров, а с этого года начал проводить для них стресс-тесты, которые оценивают качество инвестиций НПФ. Поскольку НПФ, которые занимаются резервами, имеют большой объем капитала, так как они близки к крупным госкомпаниям, которые этот капитал и сформировали, — они не боятся этих стресс-тестов, заключил Ногин.

* Данные для подсчета доходности брались из раскрытой отчетности по российским стандартам (ОСБУ), и цифры по годам отражают начисленную на счета клиентов доходность. Если у пенсионного фонда несколько пенсионных схем, берется усредненная цифра.

Юлия ТИТОВА, Forbes Staff

