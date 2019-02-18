18.02.2019 08:40 360

Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA (Petróleos de Venezuela, S. A.) опровергла информацию о заморозке российским Газпромбанком ее счетов. Об этом говорится в ее официальном Twitter.

В микроблоге PDVSA вышла целая серия сообщений с опровержениями материала Reuters. Накануне агентство со ссылкой на неназванный источник написало, что Газпромбанк решил заморозить счета PDVSA. Операции с ними, по информации собеседника Reuters, к тому моменту проводиться уже не могли. В Газпромбанке на запрос РБК не ответили.

«Фейковые новости. PDVSA опровергает вредоносную информацию, предназначенную для того, чтобы сбить с толку венесуэльцев», — отреагировали на это представители компании. К твиту они прикрепили скрин со страницы одного из местных изданий, которое сообщало о заморозке счетов PDVSA Газпромбанком.

Также в своих сообщениях пресс-служба венесуэльской компании использовала высказывания в Twitter по этому поводу местного тележурналиста Нельсона Бокаранды (Nelson Bocaranda). Материал Reuters в PDVSA, в частности, сочли «угрожающим нефтяному суверенитету» Венесуэлы.

«PDVSA категорически отрицает новую попытку нарушить ложными новостями работу, проделанную [венесуэльской] нефтяной промышленностью», — отметили, помимо прочего, в компании. В качестве источника «фейковых новостей» представители PDVSA дважды назвали «американские СМИ» (Reuters на самом деле является британским агентством). Целью подобных «нападок» в пресс-службе сочли попытку навредить основной — нефтяной — отрасли» Венесуэлы.

Ситуация в боливарианской республике обострилась после 10 января. В этот день в Карасасе состоялась инаугурация президента Николаса Мадуро. В прошлом году он одержал победу на выборах, однако местная оппозиция и ряд западных стран итоги этого голосования не признал. По их мнению, к участию в кампании не были допущены «ряд игроков». После этого на многотысячном митинге оппозиции главой Венесуэлы себя провозгласил спикер нацсобрания республики (парламента) Хуан Гуаидо. Его в этом статусе впоследствии поддержали США, Канада, многие страны ЕС и государства Латинской Америки.

В конце января США ввели санкции против венесуэльской государственной PDVSA. Так, Вашингтон заморозил активы компании на $7 млрд. Условием снятия ограничений глава американского Минфина Стивен Мнучин назвал переход контроля над предприятием к Гуаидо.

Автор: Евгения МАЛЯРЕНКО