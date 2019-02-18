18.02.2019 08:50 401

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал создать подробный социальный портрет бедности. Глава кабмина считает, что, понимая специфику проблем человека, можно помочь ему в тяжелой жизненной ситуации.

В пятницу, во второй день работы Российского инвестиционного форума в Сочи, глава правительства встретился с губернаторским корпусом, предложив им обсудить реализацию национальных проектов, особенно в социальной части. Социальная тема остается для страны самой сложной, заметил премьер. Свыше 19 миллионов человек живут на доходы ниже прожиточного минимума. Ими занимаются органы социальной защиты, принимая решения о выплатах и пособиях на основе сухих цифр. "Это обезличенная картина, а нам надо составить более подробный социальный портрет бедности в нашей стране, — считает глава кабмина. — Чтобы помочь человеку выбраться из такой ситуации, необходимо понять специфику именно его жизненных проблем, его потребностей, посмотреть, какое у него образование, возможности, состояние здоровья".

С современными технологиями, уверен Дмитрий Медведев, делать это по силам. Во время посещения Федеральной налоговой службы ему продемонстрировали технологии, позволяющие понять, как и чем живет конкретный человек. "Задача государства — предоставить весь спектр возможностей. Воспользуется этими возможностями человек или нет, он сам будет решать", — сказал премьер-министр. Он призвал пересмотреть взгляды на то, как государство относится к бедным. "Исходить в большей степени из расходов человека, как это стараются делать во всем мире, а не просто отталкиваться от доходов", — заметил Медведев.

Решение проблемы бедности возможно, но для этого государство должно общаться с каждым конкретным человеком и находить свой конкретный рецепт, указал Медведев. Минтруд запустил пилотный проект по снижению бедности в восьми регионах. В его рамках будет создан реестр бедных семей и индивидуальные программы по выходу из кризиса. Жизнь семей изучат, чтобы понять, насколько статистика по бедности в регионах совпадает с реальной ситуацией.

Надо составить более подробный социальный портрет бедности в нашей стране

Методология, используемая Росстатом, отметила вице-премьер Татьяна Голикова, не так сильно отличается от мировой. "Но у нас очень велика доля так называемой субъективной бедности, потому что мы сами оцениваем, как себя чувствуем — так называемое социальное самочувствие", — пояснила она. Так получается, что из 19,3 миллиона человек, находящихся за чертой прожиточного минимума, меры социальной поддержки получают лишь 4,2 миллиона. Результаты пилотного проекта также будут использованы при изменении размеров и структуры прожиточного минимума. Это в соответствии с законом должно произойти с 2021 года.

Дмитрий Медведев обратил внимание еще на два социально важных направления в нацпроектах. В здравоохранении начинается масштабная работа для оснащения больниц по всей стране современной техникой, компетентными врачами, чей труд достойно оплачивается. "Уже в этом году первичная помощь станет более доступной для всех населенных пунктов, где живет более 100 человек, то есть мы охватим около 2 миллионов граждан", — подчеркнул премьер-министр.

В нацпроекте по образованию одной из главных задач считается обеспечение доступности и высокого качества обучения. "Поэтому будем и дальше строить детские сады и школы в городе, в деревне", — заверил глава правительства. До 2024 года общий объем финансирования нацпроекта составляет почти 800 млрд рублей. Но к ним надо добавлять деньги частных инвесторов.

Завершив официальные мероприятия, члены правительства решили немного пообщаться в неформальной обстановке, выбрав для этого склоны Красной Поляны и горные лыжи.

Между тем

Государство должно делать все, чтобы сближать доходы города и села и отдельных регионов, заявил Дмитрий Медведев в интервью программе "Итоги недели" телеканала НТВ.

Разрыв между городом и деревней существует, и то, что в городе кажется доходом невысоким, в деревне выглядит, как вполне достойный доход. "Мы не создадим мономерное пространство по всей стране... Но мы должны делать все, чтобы сближать доходы городского и сельского населения и отдельных регионов", — сказал глава правительства. Но, оговорился он, задача кабмина в том, чтобы увеличивать доходы всех семей, независимо от мест проживания в стране.

Города важны — в них происходит развитие страны, — однако в селах проживает четверть населения, а возможностей там меньше. "Нужно следить, чтобы эти деньги были распределены справедливым образом, — подчеркнул Медведев, — чтобы не получилось так, что агломерации получат львиную долю, а до населения, которое живет в деревне, дойдут какие-то гроши. Но этого мы не допустим, потому что это именно проблема исполнения самих национальных проектов. Это проблемы контроля за эффективностью расходования". "Я уверен, что через шесть лет, после завершения работы над этими нацпроектами, мы действительно получим более современную и благополучную страну", — поделился премьер-министр ожиданиями.

Владимир КУЗЬМИН

