В Москве 15 февраля по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) был задержан гражданин США Майкл Калви, основатель Baring Vostok — одной из старейших инвестиционных компаний, работающих в России. Инкриминируемая ему статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На следующий день после задержания, 16 февраля, он был арестован Басманным судом Москвы на два месяца.

По версии следствия, Калви похитил в начале 2017 года 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» (33-е место по активам — почти 250 млрд руб. по итогам 2018 года, контрольный пакет — у структуры Baring Vostok). Дело заведено по заявлению миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова (4,8%), вошедшего в капитал банка вместе с другими акционерами Юниаструм Банка во главе с Артемом Аветисяном (его доля в объединенном банке — 32,5%). «Юниаструм» объединился с «Восточным» в начале 2017 года.

Вместе с Калви были задержаны еще три сотрудника Baring Vostok — партнер Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Иван Зюзин (все — члены совета директоров «Восточного» в начале 2017 года), а также советник предправления Норвик Банка, в прошлом глава «Восточного» Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров.

Задержание и арест Майкла Калви с партнерами произошли на фоне корпоративного конфликта между двумя группами акционеров банка «Восточный» через три дня после истечения установленного ЦБ срока составления списка акционеров, выкупающих допэмиссию банка по преимущественному праву. Допэмиссия при полном выкупе увеличит капитал банка в 1,6 раза, и от того, кто и в каких пропорциях ее выкупит, зависит, кто будет контролировать банк.

Состав акционеров банка «Восточный»

Контрольный пакет банка в 51,62% — у кипрской структуры Evision Holding, связанной с фондами Вaring Vostok. Эта инвесткомпания работает в России более 20 лет, она основана в 1994 году и инвестирует деньги своих клиентов в активы стран бывшего СССР. Вaring Vostok за все время работы привлекла $3,7 млрд капитала, говорится на сайте компании. Инвесткомпания была одним из первых инвесторов «Яндекса», а также вкладывалась в Тинькофф Банк, интернет-магазин Ozon, сеть магазинов «ВкусВилл», девелопера Etalon Group, сервис такси Gett, оператора «ЭР-Телеком», сеть пиццерий Papa John's и др.

Чуть более 40% банка контролируют бывшие акционеры «Юниаструма»: Артем Аветисян через МК «Финвижн Холдингс», зарегистрированную на острове Русский, — 32,02%, Шерзод Юсупов — 4,8%, Юрий Данилов — 3,2%. Артем Аветисян с партнерами приобрели «Юниаструм» в 2015 году у попавшего в кризисную ситуацию Bank of Cyprus за $7 млн, а затем договорились с банком «Восточный экспресс» (прежнее название банка «Восточный»), в который инвестировала с 2010 года Вaring Vostok, об объединении.

Артем Аветисян также является контролирующим акционером Модульбанка (бывший «Региональный кредит», входит во вторую сотню по активам). Кроме того, он возглавляет направление «Новый бизнес» в созданном по инициативе президента в 2011 году Агентстве стратегических инициатив, а также входит в межведомственную рабочую группу по защите предпринимателей при Генпрокуратуре и Общественный совет при ФСБ.

Схема хищения по версии следствия

Мошенничество, считает следствие, было организовано следующим образом: Майкл Калви, будучи владельцем Первого коллекторского бюро, взявшего у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд руб., оформил в 2017 году возвращение долга через отступное в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG). Банк «Восточный» получил эту долю, а взамен отказался от требования по кредиту к бюро. Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., тогда как на самом деле реальная рыночная стоимость пакета не превышала 600 тыс. руб., считает следствие. Таким образом, у бюро осталось 2,5 млрд руб., а банк потерял право требовать их возврата.

Сделка была одобрена членами совета директоров банка «Восточный» — Зюзиным, Дельпалем и Абгаряном (Калви вступил с ними в сговор), а также Шерзодом Юсуповым (он дал показания на сотрудников Baring Partner). По мнению следствия, Калви с партнерами ввели его в заблуждение по поводу истинной стоимости актива. В свою очередь, Кордичев и Владимиров как руководители банка «Восточный» и Первого кредитного бюро поставили свои подписи под соглашением об отступном. Они тоже были в сговоре и знали реальную стоимость акций IFTG, полагает следствие.

Бумаги люксембургской IFTG в 600 тыс. руб. оценила аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC), сообщил следователь 15 февраля на суде. В PwC отказались от комментариев. А судья упрекнул следствие в том, что оценка PwC в материалах дела отсутствует. На следующий день, когда Калви был арестован, следствие представило судье перевод оценки, но название PwC уже не упоминалось. Следователь сообщил, что это оценка, проведенная кипрской компанией по заказу компании Finvison (контролируется Аветисяном).

Согласно последней опубликованной отчетности IFTG за 2016 год, ее активы составляли $82 млн (4,8 млрд руб. по курсу ЦБ на дату одобрения сделки), а чистая прибыль — $22,7 млн (1,3 млрд руб.). IFTG инвестирует средства своих акционеров в бумаги российских компаний: более половины портфеля приходилось на акции «РуссНефти» ($51 млн), еще почти $14 млн было вложены в акции Мосбиржи, а также в ряд непубличных компаний, связанных с финансовым сектором.

Позиция Калви

«Почти все, что следователь произнес, — неправда», — сказал Майкл Калви в суде. По его словам, банк действительно одобрил соглашение об отступном, однако стоимость передаваемых в банк акций была оценена справедливо. «Можно легко выяснить реальную стоимость IFTG, она действительно стоила от 2 млрд до 3 млрд руб., к таким выводам пришел независимый оценщик. Чтобы в этом убедиться, пусть банк попробует сейчас ее продать», — предложил он.

Майкл Калви связывает свое задержание и уголовное дело с акционерным конфликтом в банке «Восточный» — между фондами Baring Vostok с одной стороны и структурами Артема Аветисяна и его партнеров — с другой.



Baring Vostok в прошлом году начала разбирательство в Лондонском международном арбитраже против группы акционеров во главе с Аветисяном, сообщил Калви. Иски, по его словам, связаны более чем с десятью сделками, имеющими признаки мошенничества. Суть в том, что в 2018 году по итогам проверки ЦБ предписал банку досоздать дополнительные резервы более чем на 19 млрд руб. Как пояснил Калви, на 85% необходимость такого дорезервирования связана с активами, которые перешли в банк «Восточный» после слияния с Юниаструм Банком.

В свою очередь, досоздание резервов потребовало докапитализации банка «Восточный» на 5 млрд руб. Первоначально ее планировалось провести на паритетной основе, и Аветисян давал обязательство внести свою часть в увеличение капитала, но потом стало понятно, что у этой части акционеров недостаточно средств, рассказал Калви. Baring Vostok выразила готовность внести в капитал 5 млрд руб. самостоятельно.

Шерзодом Юсуповым при инициировании этого дела, по мнению Калви, двигали два мотива — создать рычаг давления на разбирательство в лондонском суде и усилить переговорные позиции, подняв цену акций при размещении допэмиссии банка, которую выкупит Baring Vostok, чтобы доля Аветисяна и связанных с ним акционеров уменьшилась менее значительно.



Представитель акционеров бывшего «Юниаструма» не прокомментировал ситуацию с уголовным делом против Калви, Шерзод Юсупов не ответил на звонки РБК.

Спор вокруг колл-опциона

В Лондонском международном арбитраже рассматривается вопрос не только о спорных сделках, о которых заявил Калви. Как следует из решений Кипрского арбитража, с которыми ознакомился РБК, на этапе слияния «Юниаструма» и «Восточного» кипрская Evison (через нее фонды Baring Vostok владеют «Восточным») предоставила Finvision (структуре Артема Аветисяна) колл-опцион, то есть право на покупку акций на 9,99% объединенного банка. Воспользовавшись им, экс-акционеры «Юниаструма» могли бы довести свою долю в «Восточном» до 50%. Но затем Evison в своих исках в арбитраж, помимо прочего, просила суд постановить, что опционное соглашение недействительно или истекло либо не было реализовано Finvision надлежащим образом. В свою очередь, Finvision собиралась подавать иск в Международный арбитраж при ТПП, чтобы добиться исполнения опционного соглашения.

В мае 2018 года Evison добилась от кипрского суда обеспечительного ордера, по которому ни одна из сторон не вправе начинать какие-либо разбирательства до финального решения в Лондоне. В Baring Vostok не раскрывают деталей этих исков.

В сентябре акционерный конфликт вокруг банка «Восточный» вылился и в российское юридическое поле. Evison подала на сам банк иск в Арбитражный суд Амурской области, оспаривая назначение Вячеслава Арутюняна временно исполняющим обязанности предправления «Восточного», поясняли в Baring Vostok. Арутюнян стал врио предправления банка 3 сентября, после того как ушел Дмитрий Левин, работавший в банке чуть больше года. Но тогда стороны быстро договорились — и.о. предправления был назначен Александр Нестеренко, курирующий работу с ВИП-клиентами.

В терминах «мелких воришек»

Обнародованные обстоятельства дела Калви и партнеров вызвали у юристов вопросы. В советах директоров приличных банков уже давно нет людей настолько невежественных и наивных, чтобы их можно было так примитивно обмануть, говорит партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Вадим Клювгант. «А вот серьезные корпоративные процедуры, аудит и комплаенс, там как раз есть», — добавил он. «В общем, про подобные сюжеты хочется вслед за Станиславским сказать: не верю. Они обычно прикрывают собой что-то иное и свидетельствуют о негодной попытке управлять экономикой с помощью дубины уголовной репрессии», — подчеркнул юрист, добавив, что детально комментировать обстоятельства дел, в которых не участвует, не может.



Всегда настораживают описание и оценка сложных гражданско-правовых отношений и сделок в терминологии и категориях, больше подходящих для «мелких воришек»: подделал отчетность (особенно отчет независимых оценщиков, который в силу закона может быть оспорен только через суд), обманул одного члена совета директоров, а у других притупил бдительность, резюмирует Клювгант.

В банке должны были существовать положения о совершении крупных сделок, а именно такой для банка могла быть эта сделка, в том числе и для случаев расчета неденежными средствами, указывает руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции компании ФБК Александр Сотов. «По идее, там должно быть условие о независимой оценке, но возможны нюансы — например, если уже было заключение, заслуживающее доверия», — говорит он. Вокруг этой оценки и начнется сейчас битва, полагает Сотов. «Следствие будет продавливать оценщика, чтобы он признался, кто ему велел написать фиктивную цену, и если это получится, остальное будет делом техники», — говорит эксперт.

«Нельзя говорить со стопроцентной уверенностью об ущербе банка в 2,5 млрд руб., пока не будет проведена судебная экспертиза», — отмечает партнер FMG Group Николай Коленчук, добавляя, что новая судебная оценка акций должна проводиться не по состоянию на сейчас, а на момент их продажи банку. Еще один важный вопрос — условия голосования совета директоров по сделке об отступном: голоса директоров, связанных с Baring Vostok, не должны были учитываться, поскольку это была сделка с заинтересованностью, поясняет Коленчук.

Бизнес в защиту Калви

Президенту Владимиру Путину доложили об уголовном деле основателя Baring Vostok, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в деле нужно разобраться. «Если это мошенничество, что тут можно сказать: не надо нарушать законодательство. Надо просто разобраться, если подтвердятся факты, никто не может дать поблажки нарушителям. Нарушать закон никто не должен, будь то иностранец или россиянин, здесь нет разницы», — сказал Силуанов.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что готов дать личное поручительство за Калви. В поддержку Калви высказался и глава Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что давно знает Майкла Калви как «порядочного и честного человека, много сделавшего для привлечения инвестиций в страну, для развития экономики и высокотехнологичных компаний, таких как «Яндекс», Ozon, «Тинькофф» и другие». «Не зная сущности обвинений, очень надеюсь, что правоохранительные органы разберутся и это окажется недоразумением», — добавил глава госбанка.



Инвестфонду Baring Vostok не удалось бы осуществить такое количество инвестиций, если бы в его деятельности были сомнения, заявил телеканалу РБК бизнес-омбудсмен Борис Титов. «Если какие-нибудь были сомнения в том, что они открыто и честно ведут свои операции, то такого количества инвестиций, такого количества партнеров у них бы не было», — указал он, добавив, что Baring Vostok заслужил свою репутацию за счет создания и развития многих проектов в России. «Поэтому, конечно, такое обвинение — искусственное, искусственная схема. Я готов поручаться за человека [Майкла] Калви, за предпринимателя Калви», — резюмировал Титов.

Кого задержали в связи с коммерческим спором вокруг банка «Восточный»

Майкл Калви, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok

Калви 51 год. Гражданин США. Окончил Лондонскую школу экономики и Университет Оклахомы. Работал в инвестиционной компании Salomon Brothers, где отвечал за сделки M&A (mergers and acquisitions — слияния и поглощения) в нефтегазовой отрасли и Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). С 1994 года работает в России, где основал фонд Baring Vostok Private Equity — один из крупнейших частных фондов страны. Имеет долю, в частности, в банке «Восточный» (раньше работал под брендом «Восточный экспресс»), «Профи.ру» и др. «Мы выбираем те отрасли, где российские компании могут быть конкурентоспособными на мировом рынке, прежде всего это отрасли ресурсные. Этим же мы руководствуемся, инвестируя в телекоммуникации и интернет-технологии, ведь это общемировой бизнес», — рассказывал Калви о работе фонда.

Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok

Учился в Институте стран Азии и Африки МГУ и бизнес-школе Крэнфилд в Бедфордшире, Великобритания. Работает в компании с 2012 года. До этого был сотрудником в московском фонде Foresight Capital Partners, где отвечал за проекты в энергетике и финансовом секторе, и в инвестиционном фонде в Лондоне Fjord Capital Partners. Женат, трое детей.

Филипп Дельпаль, партнер по финансовому сектору Baring Vostok

Дельпалю 46 лет. Он родился во Франции, учился в Высшей школе телекоммуникаций в Париже. Начинал карьеру в Европейском центре ядерных исследований в Женеве как инженер, но вскоре начал работать в структурах группы Societe Generale. В 2004 году возглавил дочерний банк группы в России Русфинанс Банк, затем стал президентом банка «БНП Париба Восток» и руководителем направления розничных банковских услуг группы BNP Paribas в России. В Baring Vostok с 2012 года. «Управляя компанией здесь, нужно очень быстро реагировать на все изменения, потому что иначе вы рискуете врезаться в стену. В других странах всегда больше времени для маневра, больше комфорта. В России словно в спорткаре — расслабиться не удастся, но и такого удовольствия вы больше нигде не получите», — рассказывал Дельпаль о работе в России.

Ваган Абгарян, партнер Baring Vostok

Работает в фонде с 2009 года. Отвечает за проекты в области медиа, недвижимости и производства строительных материалов. До прихода в фонд работал в Альфа-банке и в X5 Retail Group N.V.

Алексей Кордичев, председатель совета директоров ПАО «Норвик Банк»

Кордичеву 41 год. Окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова по специальности «финансы и кредит». С мая 2018 года занимает пост председателя совета директоров ПАО «Норвик Банк». Работал в Росбанке, банке «Русский стандарт», в 2013 году возглавил блок рисков «Восточного», а затем стал советником председателя правления этого банка.

Максим Владимиров, генеральный директор Первого коллекторского бюро

Окончил Военный финансово-экономический университет. Был назначен генеральным директором ПКБ два года назад. До этого отвечал за разработку и реализацию финансовой стратегии группы компаний «Медси».

Авторы: Екатерина ЛИТОВА, Маргарита АЛЕХИНА

При участии: Иван ТКАЧЕВ

