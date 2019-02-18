18.02.2019 09:40 386

На Российском инвестиционном форуме (РИФ) в Сочи 13–15 февраля было заключено 567 новых соглашений на 968 млрд рублей. Это на 106 млрд больше, чем в прошлом году. Форум проходил на фоне возможного введения новых санкций США в отношении РФ. Но эта тема не получила широкого резонанса и фигурировала разве что в личных беседах участников площадки. Основной идеей обсуждений стали нацпроекты: тема поднималась как в панельных дискуссиях, так и на встречах премьер-министра Дмитрия Медведева с губернаторами и бизнесом.

Больше, выше, сильнее

Как отметил вице-премьер Дмитрий Козак, «по общей оценке участников, в целом форум прошел успешно», интерес к нему и к российской экономике растет. В РИФе, по его словам, приняли участие более 8 тыс. делегатов, что на 30% больше, чем в прошлом году. «Это существенное продвижение», — сказал вице-премьер.

Среди наиболее важных соглашений, заключенных на инвестплощадке, — 16 проектов. Так, Хабаровский край и «Русская медная компания» (РМК) подписали соглашение по освоению Малмыжского месторождения на сумму 115 млрд рублей. Ленинградская область и «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» договорились об инвестициях в 90 млрд рублей — в создание универсального многопрофильного глубоководного портового комплекса с инвестициями. Курская область и «Мираторг» подписали соглашение, предусматривающее увеличение производственного потенциала предприятий агрохолдинга в регионе на сумму 90 млрд рублей. А Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и британский инвестиционный холдинг United Green Group договорились о совместной реализации проекта по строительству завода по производству детских молочных смесей на 10 млрд рублей.

Самые многочисленные делегации форума — официальные лица и представители бизнеса — прибыли из США (115 человек), Швейцарии (49), Великобритании (38), Франции (36), Германии (35), Италии (25), Китая (25), Нидерландов (20), Японии (16).

О возможных новых санкциях США против России говорили, но акцента на них никто не делал. Участники форума разве что упоминали их в общении с журналистами.

Основной же темой форума стали национальные проекты. С нее начал свое выступление на пленарном заседании премьер-министр Дмитрий Медведев. Он подчеркнул: «Национальные проекты — это единая матрица, в которую мы постарались уложить жизнь всей страны». По его словам, никогда за историю современной России не ставилось таких сложных, масштабных, амбициозных задач.

— Всё, что нам предстоит сделать для улучшения жизни людей, для обеспечения стратегического роста и развития страны в ближайшие шесть лет, сведено в показатели национальных проектов, — сказал премьер-министр.

В течение шести лет на 12 национальных проектов будет направлена беспрецедентная сумма — 25,7 трлн рублей.

Предугадать риски

Помешать реализации нацпроектов могут две вещи: плохое качество госуправления и отсутствие квалифицированных кадров как на федеральном, так и на региональном уровне. Это показали результаты опроса, который прошел на пленарном заседании с участием премьер-министра Дмитрия Медведева. Председатель правительства согласился с тем, что такие риски действительно есть.

— Качество (госуправления. — «Известия») никого из нас удовлетворить не может. Это очевидно. Это не банальное госуправление, а управление всеми процессами, проектами, которые мы сейчас задумали, — заявил Дмитрий Медведев, комментируя итоги опроса.

Премьер добавил, что для выполнения задач необходимо переобучить около 1 млн госслужащих на всех уровнях власти. Он подчеркнул, что современный управленец должен обладать навыком работы по проектному методу, быть способным создать эффективную команду, а также ускоренно осваивать цифровые технологии.

Вопросу подготовки кадров для реализации национальных проектов была посвящена отдельная сессия на РИФе с участием замминистра экономического развития Вадима Живулина и зампреда ВЭБа Ирины Макиевой. Резюме дискуссии — для успешной конкуренции на международном уровне необходимо развитие сообщества управленцев, объединенных общим видением, пониманием целей и задач, а также общими ценностями.

Ирина Макиева подчеркнула, что для реализации важных проектов все-таки лучше обучать действующих сотрудников, чем переманивать новых. Глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева заявила, что без человеческого капитала невозможен технологический прорыв.

— Когда смотришь на структуру финансирования: 26 трлн рублей на 12 национальных проектов, но на развитие человеческого капитала у нас меньше всего. По-моему, 4,5 трлн. Мы опять сознательно недофинансируем систему образования… Мы в два-три раза больше тратим на инфраструктуру, — посетовала она.

Действующую систему госуправления неоднократно критиковал и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он отмечал, что улучшить качество госуправления позволит цифровизация. По ее итогам может быть сокращено до 30% чиновников.

Выставочные технологии

Помимо пленарных дискуссий тема цифровизации также была отражена в экспозиционной зоне форума. Гостям и участникам продемонстрировали стенды 43 экспонентов. В интерактивной презентационной зоне с помощью современных цифровых технологий (мультимедийные пилоны, 3D-голограммы, инвесткалькуляторы) можно было получить информацию об инвестиционном потенциале того или иного региона, динамике экономического роста, инфраструктуре, социальных и промышленных объектах.

На интерактивном стенде Москвы показали инфраструктурные и финансовые возможности города для инвесторов: развитая городская среда, механизмы государственно-частного партнерства, новые площадки для локализации бизнеса, промкомплексы и технопарки для создания высокотехнологичных производств.

На стенде Корпорации развития Северного Кавказа (ее участниками являются Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Чечня, Ставропольский край) можно было ознакомиться с экономическим потенциалом и курортами Северо-Кавказского федерального округа, посмотреть презентацию национальной канатной дороги.

Традиционно самый масштабный региональный стенд был у Краснодарского края. На нем представили концепцию «Умный город»: цифровизация в жизни городов». По словам главы субъекта Вениамина Кондратьева, стенд региона «стал наиболее высокотехнологичным за всю историю проведения форумов в Сочи».

Губернаторам дан наказ

В последний день форума состоялась традиционная встреча Дмитрия Медведева с губернаторами, на которой обсуждались в основном уже социальные аспекты нацпроектов, в частности вопросы бедности. Премьер предложил создать социальный портрет граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума, чтобы сделать поддержку более индивидуальной.

Он также проинформировал: было подписано постановление правительства о создании 14 территорий опережающего социально-экономического развития: 11 — в моногородах, три — в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО).

— Это особенно важно сейчас, когда мы с вами начинаем работу по национальным проектам, — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Встреча премьера с губернаторами проводилась 15 февраля — в этот день истек срок, отведенный регионам для заключения соглашений в рамках нацпроектов. В рамках таких соглашений они берут на себя обязательства по выполнению показателей национальных проектов в обмен на субсидии из федерального центра. Пока среди отстающих — Дагестан, Камчатка, Севастополь и Ставропольский край. Премьер отметил, что нужно ликвидировать оставшиеся проблемы и подписать документы.

Ирина ЦЫРУЛЕВА, Инна ГРИГОРЬЕВА