18.02.2019 10:20 940

Власти Крыма не вернут активы Приватбанку. По словам первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, поскольку Приватбанк ушел из Крыма, забрав вклады сотни тысяч крымских вкладчиков, ни о каком возврате активов и выплате компенсаций речи быть не может.

«Требования Приватбанка выглядят как минимум цинично: никто из его представителей почему-то не спешит возвращать крымчанам миллиардные долги», — сказал Фикс. «Они получат свои деньги, когда рак на горе свистнет — то есть никогда», — цитирует его РИА Новости .

На днях арбитраж в Гааге поддержал иск Приватбанка к России за потерю активов на полуострове. По крайней мере, так уверяют в самом банке.

В бытность Крыма украинским Приватбанк был ключевым на полуострове, там было около 300 его отделений. Соответственно, у крымчан там было много вкладов и кредитов. У большинства жителей были дебетовые карты Приватбанка, говорит крымский журналист Александр Горный.

Александр Горный

журналист

«Насколько я понимаю, вклады там сгорели. Российские власти в 2014-2016 годах частично компенсировали потери вкладчиков, а вот что касается долгов, которые крымчане должны украинским банкам, то здесь особая история. С одной стороны, крымские власти говорили о том, что можно об этом забыть. Но с другой, насколько я знаю, это не совсем так. Эти долги крымчан были определенным образом куплены. У меня не один и не два знакомых, кто ездил именно в «Приват» погашать кредиты, которые брали на автомобиль, кто-то на бытовую технику. У них есть украинские паспорта, и они периодически ездят к родственникам, чтобы не попасть в базу должников, погашали все вот эти задолженности. На данный момент какой-то острой социальной проблемы нет. Если взять сейчас банковскую систему в Крыму, основной, конечно, банк — это РНКБ. Работают материковые банки не первой руки. В целом банковская сфера в Крыму, на мой взгляд, без крупных системообразующих российских наших банков не вполне полноценна».

В иске Приватбанка в гаагский арбитраж речь идет об активах Крыма, но ответчик по делу не крымские власти, а Россия, и предмет спора — денежная компенсация. Когда суд установит точный размер этой компенсации, если Россия откажется выплачивать деньги, Игорь Коломойский и его соистцы смогут преследовать российское имущество во всех юрисдикциях, где оно есть: арестовывать счета, транспортные средства, объекты культурного наследия и обращать на них взыскания, продолжает старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко.

Алексей Карпенко

адвокат, старший партнер компании Forward Legal

«Россия это все проходила уже несколько раз. Была очень громкая история, когда тот же самый гаагский арбитраж выиграли бывшие акционеры ЮКОСа. Они ходили и возбуждали производства в различных юрисдикциях и арестовывали имущество России. Здесь велика вероятность, что может повториться та же история. Конечно, Россия попытается сделать то же, что она сделала в том же гаагском арбитраже, — обжаловала в государственный суд Гааги решение арбитража. В случае с акционерами ЮКОСа Россия одержала победу, решение было отменено. И, соответственно, со всех активов, на которые в разных юрисдикциях был наложен арест, эти аресты были сняты. И все имущество России было освобождено. А сторона Коломойского со товарищи будет пытаться ходить по различным юрисдикциям, где у России есть имущество, арестовывать это имущество, прежде всего денежные средства на счетах, и обращать на них взыскания… Я думаю, что клиентов этого банка, неважно, физических лиц или компаний, данная ситуация не коснется. Это имеет отношение к разборкам между акционерами, потерявшими свои активы, как они считают, в результате присоединения Крыма к Российской Федерации. Россия Крым присоединила и компенсации за потерянные инвестиции Коломойскому выплачивать отказалась».

Размер компенсации Приватбанку пока неизвестен, но в самом банке настаивают на миллиарде долларов. Власти Крыма решили национализировать имущество Коломойского из-за того, что после воссоединения полуострова с Россией украинские банки отказались возвращать вклады крымчан.