18.02.2019 12:30 446

Министр экономического развития России Орешкин посоветовал хранить сбережения в рублях. В долгосрочной перспективе рубль устойчив и будет плавно укрепляться в реальном выражении, но краткосрочная волатильность сохранится, заявил он в эфире телеканала «России 1». По мнению главы МЭР, никаких обвалов российской валюты точно ждать не нужно, при ценах на нефть выше 40 долларов за баррель рубль себя будет чувствовать устойчиво.

Разброс курса доллара и евро от минимума до максимума на прошлой неделе — больше, чем полтора рубля. На сумме в 100 тысяч евро такая разница может принести или наоборот отнять 150 тысяч рублей.

Весьма вероятно, что в начале этой недели курс рубля снизится, но к концу недели стабилизируется или даже подрастет, считает старший аналитик БКС Сергей Суверов

Сергей Суверов

старший аналитик БКС

«Во-первых, разочарование от решения Fitch не повышать рейтинг России, оставить его на прежнем уровне, хотя и с позитивным прогнозом. И второе — это новости о задержании основателя фонда Baring Vostok получили очень большую негативную огласку в финансовых кругах во всем мире. Тоже сильный фактор для умеренного ослабления рубля в начале недели. Но затем, мне кажется, ситуация для рубля может выправиться, это связано с относительно высокими ценами на нефть после решения Саудовской Аравии сократить добычу больше, чем ожидалось, а также с налоговым периодом, который проходит в России, может оказать поддержку».

Негатив прошлой недели был связан с возобновлением санкционной риторики. О планах ввести очередные ограничительные меры сообщила газета The Financial Times со ссылкой на свои источники. Согласно этим данным, теперь санкции станут ответом на инцидент в Керченском проливе.

Тем, кто на весенние праздники или летом планирует путешествия и думает, пора ли закупать валюту: лучше не ловить курс, а купить заранее нужный объем, считает советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов.

Сергей Хестанов

советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер»

«Обычно, когда нагнетается напряженность, так или иначе связанная с санкциями, валютный рынок, как правило, реагирует ослаблением рубля. В данной ситуации вероятность того, что рубль ослабнет, заметно выше, чем вероятность того, что рубль заметно укрепится. Для тех, кто собирается поехать в Европу на мартовские или майские праздники, гораздо рациональнее выглядит купить валюту сейчас, чем ждать лучшего курса, поскольку как показывает опыт, санкционный психоз имеет свойство усиливаться».

Что касается долгосрочных вложений, с одной стороны, глава Минэка прав, и сберегать следует в той же валюте, в которой основные траты. Но поскольку с частотой примерно раз в пять-шесть лет по рублю бывает заметная девальвация, сбережения в валюте оправдывают себя на длинном горизонте, несмотря на то, что ставки по рублевым вкладам заметно выше.

Надежда ГРОШЕВА

