18.02.2019 11:30 372

Рубль показывает небольшой рост, и в его пользу — дорогая нефть и дешевеющий доллар, но против могут играть интервенции ЦБ при низкой рыночной ликвидности, а также вялая активность экспортеров, поскольку торги валютой США расчетами "сегодня" не проводятся.

Ликвидность локального валютного рынка и активность его участников может быть пониженной из-за праздничного дня в США.

"В понедельник выходной день в США по случаю Presidents' Day обеспечит мировым финансовым площадкам спокойное вступление в очередную неделю", — говорится в аналитическом обзоре Росбанка.

К 10.30 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 66,19, и рубль дорожает на 11 копеек.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" сейчас вблизи отметки 74,85, и здесь рубль дорожает на семь копеек.

Нефть марки Brent торгуется вблизи лучших с ноября прошлого года уровней, достигнутых сегодня за счет сокращения добычи участниками пакта ОПЕК+ санкций США против Венесуэлы и Ирана. Сейчас баррель оценивается в $64,61, что на полпроцента выше последних котировок пятницы.

На форексе доллар США в минусе против евро и корзины из шести валют, котировки вблизи отметок $1,1310 и 96,80 соответственно.

"На предстоящей неделе, вероятно, активизируются продажи экспортной выручки под налоги, а рубль будет тяготеть к консолидации в диапазоне 66,00-66,50 против доллара США", — предположили аналитики Росбанка.

Пик налогового периода приходится на 25 февраля, когда будут уплачиваться акцизы, НДС и важный для экспортеров НДПИ.

Экспортеры, впрочем, могли продать значительные объемы валюты во второй половине прошлой недели после скачка курса, связанного с санкционной тематикой, и в ближайшие дни быть малоактивными.

Владимир АБРАМОВ. Редактировала Анастасия ТЕТЕРЕВЛЕВА